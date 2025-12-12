Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

3 lầm tưởng về ung thư tuyến tiền liệt mà nam giới cần tránh

Ngọc Quý
Ngọc Quý
12/12/2025 08:32 GMT+7

Ung thư tuyến tiền liệt là một trong những loại ung thư dễ điều trị nhất nếu được phát hiện sớm. Nhưng thông tin sai lệch và hiểu nhầm về căn bệnh này có thể ngăn cản người mắc đi khám, làm trì hoãn phát hiện sớm bệnh.

Dưới đây là những quan niệm sai lầm phổ biến về ung thư tuyến tiền liệt mà nam giới cần tránh:

Không tầm soát vì không có triệu chứng

3 lầm tưởng về ung thư tuyến tiền liệt mà nam giới cần tránh - Ảnh 1.

Nếu phát hiện sớm thì tỷ lệ điều trị thành công với ung thư tuyến tiền liệt là gần như 100 %

ẢNH: AI

Sự thật là ung thư tuyến tiền liệt là bệnh ung thư nội tạng phổ biến thứ hai trên toàn thế giới. Hầu hết các trường hợp mắc bệnh đều không có bất kỳ triệu chứng lâm sàng rõ ràng nào trong giai đoạn đầu, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Vì vậy, nam giới trên 50 tuổi cần sàng lọc ung thư tuyến tiền liệt. Với những trường hợp mà gia đình có tiền sử mắc bệnh thì tuổi cần khám sàng lọc là từ 40-45.

Ung thư tuyến tiền liệt là bản án tử?

Sự thật là không phải như vậy. Phần lớn nam giới được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt ngày nay đều sống sót, sống lâu với chất lượng cuộc sống ổn định.

Tỷ lệ sống sót sau 5 năm đối với ung thư tuyến tiền liệt khu trú, tức ung thư vẫn còn nằm ở tuyến tiền liệt, gần như là 100%. Tỷ lệ sống sót khi ung thư đã di căn, tức lan đến những cơ quan khác như xương, gan hay phổi, trong vòng 5 năm là khoảng 30%.

Do đó, chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt không phải là án tử ngay cả khi bệnh ở giai đoạn tiến triển, trong khi ở giai đoạn khu trú thì khả năng chữa khỏi là rất cao.

Bản tin sức khỏe 12.12: Tác dụng không ngờ của chanh | Có phải cứ ăn trái cây là tốt?

Sau phẫu thuật sẽ rất đau?

Với bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt, khi nghe bác sĩ yêu cầu phẫu thuật thì cảm giác lo lắng là điều khó tránh khỏi. Họ có thể nghĩ đây là ca phẫu thuật lớn và sẽ đau dữ dội sau phẫu thuật, mất nhiều tháng để phục hồi.

Tuy nhiên, sự thật là quá trình hồi phục sau khi phẫu thuật cắt bỏ tuyến tiền liệt đã được cải thiện đáng kể trong những năm qua. Nhờ sự hỗ trợ của robot và công nghệ mới, độ chính xác trong phẫu thuật được nâng cao. Vết mổ nhỏ hơn, ít đau hơn và thời gian hồi phục nhanh hơn trong khi vẫn duy trì chất lượng cuộc sống.

Với kỹ thuật robot, hầu hết người bệnh bắt đầu đi lại được 6 giờ sau phẫu thuật, về nhà trong vòng 24-48 giờ. Họ tiếp tục các hoạt động thường nhật nhẹ nhàng trong vòng một tuần và hồi phục hoàn toàn trong vòng 3-4 tuần. Cơn đau thường được kiểm soát bằng các loại thuốc đơn giản.

Tuổi tác không phải là yếu tố duy nhất quyết định khả năng phẫu thuật. Nhiều người đàn ông khỏe mạnh ở độ tuổi 70 vẫn có thể phẫu thuật cắt bỏ tuyến tiền liệt mà không gặp bất kỳ biến chứng lớn nào, theo Medical News Today.

Tỏi và hành tây: Bộ đôi giúp giảm nguy cơ ung thư

Tỏi và hành tây: Bộ đôi giúp giảm nguy cơ ung thư

Tỏi và hành tây từ lâu đã được nhắc đến như những gia vị có lợi cho sức khỏe. Chúng đều chứa chất chống ô xy hóa, những hợp chất có tác dụng tăng cường sức khỏe phổi và giảm nguy cơ ung thư.

Khám phá thêm chủ đề

Ung thư tuyến tiền liệt Nam giới Sàng lọc Di căn ung thư
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
