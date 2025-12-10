Tỏi và hành tây: Bộ đôi giúp giảm nguy cơ ung thư

Ô nhiễm không khí, khói thuốc lá chủ động và thụ động, bụi mịn đang ngày càng ảnh hưởng đến sức khỏe phổi. Chúng đều là những yếu tố làm tăng nguy cơ ung thư phổi, theo chuyên trang Eating Well (Mỹ).

Tỏi và hành tây là những loại thực vật rất có lợi cho phổi ẢNH: AI

Dưới đây là những lợi ích của tỏi và hành tây với sức khỏe phổi.

Giảm nguy cơ ung thư phổi

Trong một nghiên cứu đăng trên chuyên san Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, các nhà khoa học đã phân tích dữ liệu thu thập từ hơn 1.400 người. Họ phát hiện những người ăn tỏi sống ít nhất 2 lần/tuần có nguy cơ ung thư phổi thấp hơn khoảng 44% so với người hiếm khi ăn tỏi.

Nghiên cứu còn phát hiện nguy cơ này giảm còn rõ ràng hơn ở người hút thuốc và người thường xuyên tiếp xúc với khói bếp than. Điều này cho thấy tỏi có thể phần nào bù đắp tác hại của các tác nhân gây ung thư mà con người hít vào đường hô hấp.

Ngoài ra, một số nghiên cứu khác cũng phát hiện tỏi và hành tây cũng giúp giảm nguy cơ mắc các loại ung thư khác như dạ dày, đại trực tràng và vùng đầu cổ. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý không nên dùng tỏi, hành tây như phương thuốc phòng ngừa mà chỉ nên dùng như một phần của chế độ ăn hằng ngày.

Giảm tổn thương ADN do khói thuốc, ô nhiễm

Khói thuốc lá, khí thải, bụi mịn mang theo rất nhiều gốc tự do và chất ô xy hóa mạnh, gây tổn thương ADN trong tế bào phổi. Đây được xem là bước khởi đầu dẫn tới đột biến tế bào và hình thành ung thư.

Một trong những tác động quan trọng của tỏi là ảnh hưởng của nhóm hợp chất organosulfur. Nhóm hợp chất này được chứng minh làm giảm sự hình thành các chất chuyển hóa có hại từ những tác nhân gây ung thư có trong khói thuốc và khí thải. Ngoài ra, nhóm chất organosulfur cũng làm tăng hoạt động của các enzyme chống ô xy hóa nội sinh.

Với hành tây, chất nổi bật là chất chống ô xy hóa mạnh quercetin. Một nghiên cứu đăng trên chuyên san Carcinogenesis cho thấy những người ăn nhiều thực phẩm giàu quercetin, đặc biệt là hành tây và táo, có nguy cơ ung thư phổi thấp hơn, nhất là ở người hút thuốc.

Bảo vệ cấu trúc mô phổi

Viêm mạn tính được xem là tác nhân quan trọng khiến ung thư nảy sinh. Hút thuốc lá, khói thuốc thụ động, ô nhiễm không khí đều có thể gây viêm dai dẳng ở đường hô hấp. Tỏi và hành tây, với các hợp chất organosulfur và flavonoid, được nghiên cứu khá nhiều về khả năng chống viêm.

Do đó, 2 loại thực vật này không chỉ là gia vị mà còn giúp giảm viêm, bảo vệ cấu trúc mô phổi và tác động tới các giai đoạn sớm của quá trình hình thành ung thư.

Các chuyên gia lưu ý tỏi, hành tây dù tốt nhưng không thể bù được tác hại của hút thuốc lá hay thường xuyên hít thở trong môi trường ô nhiễm nặng. Bên cạnh chế độ dinh dưỡng tốt, những biện pháp cốt lõi vẫn là bỏ thuốc, tránh khói thuốc và hạn chế tiếp xúc với khói bụi, hóa chất, theo Eating Well.