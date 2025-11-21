Chuyên gia: Cách ăn hành tây tốt nhất

Không chỉ tạo hương vị cho món ăn, hành tây còn giàu chất chống oxy hóa, flavonoid và nhiều hợp chất sinh học có khả năng hỗ trợ miễn dịch, chống viêm, bảo vệ đường tiêu hóa và góp phần giảm nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính, theo trang sức khỏe Health.

Bà Suzanne Fisher, chuyên gia dinh dưỡng làm việc tại Mỹ, đã chia sẻ một số lợi ích sức khỏe của hành tây.

Chống vi khuẩn

Hành tây có khả năng ức chế sự phát triển của một số loại vi khuẩn thường gây bệnh.

Trong hành tây có flavonoid quercetin, hợp chất có khả năng kìm hãm sự phát triển của các nhóm vi khuẩn như Escherichia coli, Staphylococcus aureus và Bacillus cereus. Nhờ đặc tính này, hành tây được xem là thực phẩm hỗ trợ cơ thể trong quá trình chống lại vi khuẩn gây hại và góp phần bảo vệ hệ miễn dịch.

Hành tây có khả năng ức chế sự phát triển của một số loại vi khuẩn Ảnh: AI

Giảm nguy cơ mắc ung thư

Quercetin trong hành tây được chứng minh có khả năng ức chế sự phát triển của vi khuẩn Helicobacter pylori. Đây là tác nhân liên quan đến ung thư dạ dày và một dạng u lympho không Hodgkin hiếm gặp. Tác dụng này mang ý nghĩa quan trọng đối với sức khỏe dạ dày và hệ tiêu hóa của người trưởng thành.

Giảm viêm

Với hàm lượng flavonoid phong phú, hành tây góp phần làm giảm tình trạng viêm mạn tính và hỗ trợ cơ thể chống lại tác động của các gốc tự do.

Chống oxy hóa

Khả năng chống oxy hóa của hành tây được tăng cường nhờ sự hiện diện của nhiều hợp chất quan trọng như flavonoid, glutathione, các dạng selen cùng vitamin E và C. Những thành phần này giúp trung hòa các chất oxy hóa gây hại và bảo vệ tế bào khỏi tổn thương.

Hỗ trợ sức khỏe xương

Đối với hệ xương, một peptit trong hành tây gọi là GPCS có khả năng ngăn ngừa phân hủy xương và làm chậm quá trình mất xương.

Tốt cho tiêu hóa

Hành tây còn tốt cho hệ tiêu hóa nhờ hàm lượng chất xơ và prebiotic cao.

Hành tây chứa inulin, hợp chất nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột và giúp bảo vệ niêm mạc ruột. Tác dụng này hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột hoạt động ổn định và góp phần cải thiện tiêu hóa.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Quercetin trong hành tây có tác dụng chống viêm, giúp giảm cân, giảm mỡ và hạ triglycerid trong máu.

Hành tây sống hay chín tốt cho sức khỏe hơn?

Hành tây giữ được nhiều lợi ích nhất khi được nghiền hoặc băm trước khi nấu. Một số phương pháp chế biến như luộc và chiên làm giảm giá trị dinh dưỡng.

Ngược lại, nướng giúp tăng lượng flavonoid trong hành tây.

Khi chọn hành, người tiêu dùng nên ưu tiên những củ chắc, không dập, vỏ khô và không có dấu hiệu mốc hay mọc mầm. Hành nguyên củ an toàn hơn hành cắt sẵn vì giảm nguy cơ nhiễm khuẩn.