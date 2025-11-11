Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Điều gì xảy ra khi ăn khoai tây mọc mầm?

Nguyễn Vy
Nguyễn Vy
11/11/2025 12:06 GMT+7

Khoai tây là thực phẩm bổ dưỡng, giàu tinh bột, vitamin C và một số khoáng chất, nhưng việc sử dụng không đúng cách có thể gây hại.

Cụ thể, khoai tây mọc mầm không chỉ mất ngon mà còn tiềm ẩn nguy cơ độc tố, ảnh hưởng đến sức khỏe, theo trang NDTV Food (Ấn Độ).

Mỗi gia đình cần chú ý kiểm tra khoai tây trước khi nấu, loại bỏ các củ đã mọc mầm hoặc có dấu hiệu hư hỏng.

Điều gì xảy ra khi ăn khoai tây mọc mầm?- Ảnh 1.

Khoai tây rất tốt cho sức khỏe, tuy nhiên cần lưu ý khi khoai đã mọc mầm

Ảnh: AI

Khoai tây mọc mầm chứa độc tố

Theo trang sức khỏe Healthline (Mỹ), khoai tây mọc mầm chứa 2 hợp chất glycoalkaloid là solanine và chaconine. 

Ở liều lượng nhỏ, 2 hợp chất trên có thể hỗ trợ kiểm soát cholesterol và đường huyết, nhưng khi tiêu thụ quá nhiều, chúng có thể gây độc cho cơ thể.

Việc ăn quá nhiều glycoalkaloid ở liều thấp có thể dẫn đến buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy và đau bụng. Khi tiêu thụ với lượng lớn, các triệu chứng nghiêm trọng hơn có thể xuất hiện như đau đầu, sốt, nhịp tim nhanh, huyết áp thấp và các vấn đề sức khỏe khác.

Glycoalkaloid tập trung nhiều ở mầm, vỏ xanh, lá và hoa của khoai tây. Chất này độc hại với con người và có thể gây ra các rối loạn tiêu hóa, thần kinh.

Triệu chứng ngộ độc bao gồm buồn nôn, đau đầu, đau bụng, tiêu chảy, nôn mửa và các vấn đề nghiêm trọng hơn.

Một thói quen nhỏ trước khi nấu trứng giúp bạn tránh ngộ độc!

Thực tế, khoai tây mọc mầm còn có vị đắng do nồng độ glycoalkaloid tăng cao, khiến món ăn kém ngon và giảm giá trị dinh dưỡng.

Khi khoai tây mọc mầm, các chất dinh dưỡng trong củ bị hao hụt, làm giảm khả năng cung cấp vitamin và khoáng chất cho cơ thể.

Cách giảm độc tố từ khoai tây mọc mầm

Một số biện pháp có thể giảm phần nào độc tố của khoai tây mọc mầm là loại bỏ mắt khoai, vỏ xanh, mầm và những phần bị thâm tím.

Gọt vỏ và chiên khoai tây cũng giúp giảm nồng độ glycoalkaloid, trong khi luộc, nướng hay hâm trong lò vi sóng hầu như không làm giảm độc tố.

Tuy nhiên, các biện pháp trên chỉ giảm phần nào nguy cơ, không hoàn toàn loại bỏ độc tố khỏi khoai tây khi đã mọc mầm.

Lưu ý khi mua và bảo quản khoai tây

Theo Trung tâm Chống độc Quốc gia Mỹ (National Capital Poison Centre), cách an toàn nhất là vứt bỏ khoai tây đã mọc mầm hoặc chuyển sang màu xanh.

Để hạn chế khoai tây mọc mầm, không nên tích trữ khoai lâu ngày, bạn chỉ nên mua đủ lượng sử dụng trong 1 tuần, bảo quản ở nơi mát, tối và khô.

Việc bảo quản khoai tây ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp sẽ giúp củ lâu mọc mầm và giữ được giá trị dinh dưỡng.

Nên nấu khoai tây sau khi mua để giữ nguyên giá trị dinh dưỡng và đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Tin liên quan

Thêm công dụng ít người biết của khoai lang, khoai tây

Thêm công dụng ít người biết của khoai lang, khoai tây

Cả khoai lang và khoai tây đều là những thực phẩm bổ dưỡng, có lượng calo, chất béo và protein tương đương nhau.

Khám phá thêm chủ đề

khoai tây ngộ độc thực phẩm khoai tây mọc mầm đau đầu Nôn mửa tiêu chảy
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận