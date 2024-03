Đá khô là gì mà gây nôn mửa, khạc ra máu, nguy kịch sau khi uống?

Sự cố đáng tiếc này xảy ra tại một nhà hàng ở Gurgaon của Delhi NCR (Ấn Độ), sau khi các nạn nhân sử dụng chất làm mát miệng do nhà hàng cung cấp. Chất này đã được bác sĩ xác nhận là đá khô, theo tờ Times Of India.



5 người đã phải nhập viện vì nôn ra máu, trong đó, 2 người nguy kịch sau khi uống phải đá khô Shutterstock

Theo video được anh Ankit Kumar - một trong số các nạn nhân, chia sẻ, có thể thấy mọi người đang la hét và khóc lóc trong đau đớn. Họ được cho uống nước súc miệng tại nhà hàng và sau đó, họ cảm thấy nóng rát trong miệng. Trong video là cảnh một người phụ nữ đang cho đá viên vào miệng, trong khi một người đàn ông khác nôn mửa trên sàn nhà hàng.

Anh Ankit Kumar nói: Chúng tôi không biết họ đã trộn gì vào chất làm thơm miệng. Mọi người đều nôn mửa và bị vết đứt trên lưỡi. Miệng bỏng rát. Không biết họ đã cho chúng tôi loại axit gì.

Rửa sạch bằng nước cũng không giúp được gì. Họ nói rằng những gói nước súc miệng đó là đá khô.

Đá khô là gì?

Đá khô là CO 2 rắn ở nhiệt độ khoảng -78,5°C. Nó được hình thành bằng cách nén và làm lạnh khí CO 2 cho đến khi đạt đến trạng thái rắn mà không qua pha lỏng.

Khi tiếp xúc với nhiệt độ ấm hơn, đá khô chuyển trực tiếp từ dạng rắn sang dạng khí, giải phóng CO 2 , gọi là quá trình thăng hoa.

Đá khô thường được sử dụng làm chất làm mát trong nhiều ứng dụng khác nhau, như bảo quản các mặt hàng dễ hỏng trong quá trình vận chuyển, tạo hiệu ứng đặc biệt trong ngành giải trí và tiến hành các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm do nhiệt độ cực lạnh.

Uống phải đá khô có thể dẫn đến tích tụ khí nguy hiểm trong hệ tiêu hóa, gây đầy hơi, đau bụng, nôn mửa và các biến chứng đe dọa tính mạng Shutterstock

Đá khô có gây hại cho sức khỏe?

Đá khô có thể gây hại cho sức khỏe nếu xử lý không đúng cách hoặc ở nơi thông gió kém. Tiếp xúc trực tiếp với đá khô có thể gây tê cóng hoặc bỏng lạnh do nhiệt độ cực thấp -78,5°C.

Ngoài ra, khi đá khô thăng hoa, nó giải phóng khí CO 2 , có thể chiếm chỗ oxy trong không gian thông gió kém, dẫn đến ngạt thở trong những trường hợp nghiêm trọng.

Cần phải xử lý đá khô một cách thận trọng, đeo găng tay bảo hộ và đảm bảo thông gió đầy đủ khi sử dụng để tránh bị thương hoặc ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Điều gì xảy ra nếu vô tình uống phải đá khô?

Tiêu thụ đá khô có thể cực kỳ nguy hiểm và có khả năng gây tử vong. Đá khô là CO 2 rắn và khi ăn vào có thể gây thương tích nghiêm trọng bên trong.