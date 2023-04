Nguyên nhân gây hàng loạt vụ nôn mửa sau khi ăn cà chua bi ở Hàn Quốc

Chất tomatine có trong cà chua bi đã gây ra một loạt vụ nôn mửa và đau dạ dày ở Hàn Quốc. REUTERS

The Strait Times ngày 2.4 đưa tin thời tiết lạnh giá ở Hàn Quốc đã khiến cà chua bi sản sinh ra một chất có tên là tomatine. Chất này đã gây ra một loạt vụ nôn mửa và đau dạ dày ở Hàn Quốc trong những ngày gần đây.

Cơ quan Khuyến nông và Nghiên cứu Nông nghiệp tỉnh Chungcheong Nam (Hàn Quốc) ngày 30.3 thông báo rằng một số giống cà chua bi có tên HS2106 có khả năng chứa hàm lượng tomatine cao bất thường do nhiệt độ trung bình vào cuối tháng 1 (đạt đến -7,2 độ C vào ngày 25.1) thấp hơn trung bình mỗi năm 3 độ C.

Nhà chức trách Hàn Quốc cho biết thời tiết lạnh hơn khiến cà chua bi HS2106 sản xuất quá nhiều tomatine. Trẻ em và các gia đình ăn cà chua vẫn còn tomatine sót lại đã gặp vấn đề về đường tiêu hóa. Nhà chức trách cũng nói thêm rằng các giống cà chua bi khác không có bất kỳ vấn đề an toàn thực phẩm nào.

Tomatine là một chất tự nhiên có trong cà chua và thường bị phân hủy khi cà chua bắt đầu chín. Tomatine giúp thực vật chống lại những thay đổi tiêu cực trong môi trường, chẳng hạn như sự tấn công của côn trùng hoặc sự thay đổi nhiệt độ.

Thông báo của nhà chức trách Hàn Quốc được đưa ra để đáp lại một loạt bài đăng trên nhiều diễn đàn và cộng đồng làm cha mẹ trực tuyến về việc trẻ em bị nôn mửa và đau bụng sau khi ăn cà chua bi. "Con gái tôi nôn mửa vài giờ sau khi ăn cà chua bi ở trường. Bây giờ nó khá hơn rồi. Tôi nghĩ con tôi bị ngộ độc thực phẩm", một người dùng viết.

Theo Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc, tất cả những vụ trẻ em gặp vấn đề về dạ dày đều liên quan đến cà chua HS2106. Cơ quan này cũng xác nhận không tìm thấy mối liên quan của những trường hợp trên các với nguyên nhân phổ biến gây ngộ độc thực phẩm như vi khuẩn hoặc thuốc trừ sâu còn sót lại.

Cà chua bi HS2106 được ba trang trại ở tỉnh Chungcheong Nam sản xuất. Một trang trại đã hủy tất cả sản phẩm để ngăn chúng lưu hành trên thị trường. Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn đã ra lệnh cho hai trang trại còn lại tạm thời ngừng vận chuyển và tự nguyện thu gom những sản phẩm đã được giao cho các nhà phân phối.

Các quan chức cho biết chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục cho phép các trang trại giao hàng nếu sản phẩm của họ vượt qua quá trình sàng lọc.

Theo các chuyên gia y tế, các triệu chứng như nôn mửa hoặc đau bụng sau khi ăn cà chua bi có chứa tomatine có thể biến mất trong vòng một giờ. Tuy nhiên, người bệnh nên đến bệnh viện gần nhất để được điều trị nếu ăn một lượng lớn cà chua bi hoặc các triệu chứng trở nên nghiêm trọng.