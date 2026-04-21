Từ lâu, trứng được xem là nguồn cung cấp protein, vitamin và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể. Tuy nhiên, không phải quả trứng nào cũng mang lại giá trị dinh dưỡng như nhau. Trứng kém chất lượng, để lâu ngày hoặc bảo quản không đúng cách có thể làm giảm giá trị dinh dưỡng, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Chọn trứng đúng cách: Yếu tố quyết định giá trị dinh dưỡng

Trong khi nhiều người vẫn quan tâm đến việc trứng “ta hay công nghiệp”, “lòng đỏ đậm hay nhạt” để đánh giá độ bổ, thì yếu tố quan trọng hơn lại nằm ở việc chọn trứng tươi, sạch và an toàn. Nhận biết trứng ngon, trứng mới và cách bảo quản đúng sẽ giúp giữ trọn giá trị dinh dưỡng vốn có của thực phẩm này.