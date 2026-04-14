Sức khỏe

Thêm thứ này vào trứng: Giúp no lâu, tiêu hóa tốt, ổn định đường huyết

Nguyễn Vy
Nguyễn Vy
14/04/2026 16:49 GMT+7

Trứng giàu protein và dưỡng chất, nhưng nếu chế biến đơn giản, bữa ăn dễ thiếu thành phần quan trọng. Chỉ cần thêm một nguyên liệu quen thuộc, món trứng giúp no lâu, hỗ trợ tiêu hóa và ổn định đường huyết tốt hơn.

Thực tế, giá trị của thực phẩm không chỉ nằm ở bản thân nguyên liệu mà còn phụ thuộc vào cách chế biến và kết hợp. Khi chỉ tập trung vào dưỡng chất sẵn có trong trứng, bữa ăn dễ trở nên mất cân đối và kém đa dạng, theo tờ Hindustan Times.

Thêm thứ này vào trứng: Giúp no lâu, tiêu hóa tốt, ổn định đường huyết - Ảnh 1.

Chuyên gia khuyên bổ sung rau vào trứng để cải thiện chất lượng dinh dưỡng

Ảnh minh họa: AI

Thiếu chất xơ là hạn chế lớn

Bà Alessia Roehnelt, bác sĩ nội tiết tại New Jersey (Mỹ), cho biết trứng giàu protein, giúp tạo cảm giác no và hỗ trợ quá trình trao đổi chất. Tuy nhiên, trứng gần như không cung cấp chất xơ.

Cách chế biến quen thuộc chỉ gồm trứng và gia vị khiến bữa ăn thiếu cân bằng. Chất xơ đóng vai trò quan trọng tương đương protein nhưng thường bị bỏ qua.

Thói quen chú trọng bổ sung protein khiến bữa ăn thiếu hụt các dưỡng chất khác. Điều này ảnh hưởng đến khả năng tiêu hóa và cảm giác no sau ăn.

Thêm rau giúp bữa ăn đầy đủ hơn

Bà Roehnelt khuyến nghị bổ sung rau vào món trứng để cải thiện chất lượng dinh dưỡng. Các loại rau phù hợp gồm rau chân vịt, cà chua, nấm, ớt chuông.

Việc thêm rau vào trứng giúp người ăn kiểm soát đường huyết tốt hơn, kéo dài cảm giác no và hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột. Chất xơ từ rau kết hợp với protein trong trứng giúp cơ thể hấp thụ dinh dưỡng hiệu quả hơn.

Ngoài ra, dầu chế biến cũng ảnh hưởng đến giá trị món ăn. Theo đó, bà Roehnelt khuyên dùng dầu ô liu vì chứa chất béo lành mạnh, giúp tăng khả năng hấp thụ vitamin.

Sự kết hợp giữa protein và chất xơ mang lại hiệu quả rõ rệt. Cơ thể duy trì năng lượng ổn định, giảm cảm giác đói và hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn.

Trứng vốn là thực phẩm giàu dinh dưỡng với protein, vitamin và sắt. Chỉ cần bổ sung thêm rau và lựa chọn cách chế biến phù hợp, bữa ăn với trứng trở nên có lợi hơn cho sức khỏe.

Sáng ăn trứng luộc, cơ thể nhận nhiều lợi ích bất ngờ

