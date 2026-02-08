Rau chân vịt: 2 cách ăn, khác biệt lớn cho sức khỏe

Rau chân vịt được sử dụng phổ biến trong bữa ăn hằng ngày, từ món sống đến các món nấu chín. 2 cách chế biến đều mang lại lợi ích cho sức khỏe.

Tuy nhiên, việc nấu chín rau chân vịt giúp dưỡng chất trở nên đậm đặc hơn và cơ thể hấp thu tốt hơn một số hợp chất bảo vệ quan trọng, theo trang sức khỏe Health.

Rau chân vịt nấu chín giúp hấp thu dưỡng chất tốt hơn

Bà Jillian Kubala, chuyên gia dinh dưỡng làm việc tại Mỹ, cho biết khi rau chân vịt được nấu chín, nhiệt làm phá vỡ một số hợp chất cản trở quá trình hấp thu dinh dưỡng, đồng thời làm tăng hàm lượng một số vitamin và khoáng chất.

Việc nấu chín rau chân vịt giúp dưỡng chất trở nên đậm đặc hơn và cơ thể hấp thu tốt hơn một số hợp chất bảo vệ quan trọng Ảnh: AI

Rau chân vịt chứa oxalat, một hợp chất có khả năng liên kết với các khoáng chất như canxi và magie trong đường tiêu hóa. Khi xảy ra sự liên kết này, cơ thể sẽ hấp thu khoáng chất kém hơn.

Việc nấu chín giúp làm giảm lượng oxalat trong rau. Theo đó, việc luộc rau chân vịt có thể làm giảm hơn 80% hàm lượng oxalat.

Sau khi nấu, rau chân vịt mất bớt nước nên mật độ dinh dưỡng cao hơn. Một khẩu phần rau chân vịt chín cung cấp nhiều chất xơ, folate, kali, magie và canxi hơn đáng kể so với cùng trọng lượng rau sống.

Những cách chế biến có sử dụng chất béo, như xào rau chân vịt với dầu ô liu hoặc bơ, còn giúp tăng khả năng hấp thu các vitamin tan trong chất béo.

Những thay đổi của rau chân vịt khi được nấu chín

Quá trình nấu làm thay đổi cấu trúc hóa học của rau chân vịt, từ đó ảnh hưởng đến khả năng tiêu hóa và hấp thu dưỡng chất.

Khi được làm chín, thành tế bào của rau mềm hơn. Điều này giúp tăng khả năng sinh khả dụng của các dưỡng chất tan trong chất béo, bao gồm beta carotene và lutein. Đây là các chất chống oxy hóa thuộc nhóm carotenoid, có vai trò hỗ trợ sức khỏe mắt và tham gia điều hòa phản ứng viêm trong cơ thể.

Rau chân vịt cũng co lại rất nhiều sau khi nấu. Vì vậy, trong một khẩu phần ăn, lượng rau thực tế được tiêu thụ thường nhiều hơn so với khi ăn sống.

Ăn rau chân vịt sống vẫn mang lại lợi ích

Rau chân vịt sống chứa cùng các loại vitamin và khoáng chất như rau chín. Tuy nhiên, để đạt lượng dưỡng chất tương đương, người ăn cần tiêu thụ khối lượng lớn hơn.

Rau chân vịt sống cũng chứa nhiều oxalat hơn, làm giảm khả năng hấp thu các khoáng chất như canxi và magie.

Bù lại, rau chân vịt sống có kết cấu giòn, vị tươi và dễ kết hợp trong bữa ăn. Loại rau này phù hợp với salad, sinh tố

Cách nấu quyết định lớn đến giá trị dinh dưỡng của rau chân vịt. Luộc và chần là những phương pháp làm mất nhiều dưỡng chất tan trong nước nhất, đặc biệt là vitamin C. Các vitamin này dễ hòa tan vào nước nấu và bị thất thoát.