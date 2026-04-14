Sức khỏe

Sáng ăn trứng luộc, cơ thể nhận nhiều lợi ích bất ngờ

Nguyễn Vy
14/04/2026 03:46 GMT+7

Bữa sáng giúp cung cấp năng lượng và khởi động trao đổi chất sau một đêm dài. Trong các món quen thuộc, trứng luộc là lựa chọn đơn giản, giàu dinh dưỡng và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe khi dùng đúng cách.

Nguồn protein chất lượng cao

Trứng là nguồn protein hoàn chỉnh, chứa đầy đủ các axit amin thiết yếu mà cơ thể cần. Ăn trứng vào buổi sáng giúp duy trì năng lượng và hỗ trợ xây dựng cơ bắp, theo thông tin từ trang Harvard Health Publishing (Mỹ).

Bác sĩ Frank Hu, chuyên gia dinh dưỡng tại Harvard T.H. Chan School of Public Health, cho biết protein từ trứng có giá trị sinh học cao, giúp cơ thể hấp thu hiệu quả hơn so với nhiều nguồn thực phẩm khác.

Trứng luộc là lựa chọn đơn giản, giàu dinh dưỡng và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe khi dùng đúng cách

Giúp no lâu, hạn chế ăn vặt

Một lợi ích đáng chú ý khác của việc ăn trứng là khả năng tạo cảm giác no. Bữa sáng giàu protein có thể giúp giảm cảm giác thèm ăn trong ngày, từ đó hỗ trợ kiểm soát cân nặng, theo Mayo Clinic (Mỹ).

Tốt cho não bộ

Trứng chứa choline - dưỡng chất quan trọng cho hoạt động của não. Theo các chuyên gia từ Cleveland Clinic (Mỹ), choline góp phần hỗ trợ trí nhớ và chức năng thần kinh.

Chuyên gia dinh dưỡng Joan Salge Blake, giáo sư lâm sàng tại Đại học Boston (Mỹ), cho biết việc bổ sung choline từ trứng vào bữa sáng có thể giúp cải thiện khả năng tập trung, đặc biệt ở người làm việc trí óc.

Hỗ trợ sức khỏe mắt

Trứng còn chứa lutein và zeaxanthin - 2 chất chống oxy hóa có lợi cho mắt. Các hợp chất này giúp bảo vệ võng mạc và giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng.

Cung cấp vitamin và khoáng chất thiết yếu

Ngoài protein, trứng còn cung cấp nhiều vitamin như B12, D, cùng các khoáng chất như sắt và kẽm. Những dưỡng chất này góp phần hỗ trợ hệ miễn dịch và sức khỏe tổng thể.

Ăn sao cho đúng?

Các chuyên gia khuyến cáo nên ăn trứng với lượng vừa phải, khoảng 1-2 quả mỗi ngày, kết hợp với rau xanh hoặc thực phẩm giàu chất xơ để cân bằng dinh dưỡng. Người có bệnh lý đặc biệt nên tham khảo ý kiến bác sĩ về lượng tiêu thụ phù hợp, theo Mayo Clinic.

Trứng luộc là món ăn quen thuộc, dễ tìm nhưng mang lại nhiều lợi ích nếu được đưa vào bữa sáng hợp lý. Đây là lựa chọn đơn giản giúp khởi đầu ngày mới khỏe mạnh và đầy năng lượng.

Chế độ ăn kiêng bằng trứng luộc có tác dụng gì?

Chế độ ăn kiêng bằng trứng luộc là kế hoạch ăn uống ít tinh bột (carbohydrate), thực hiện tối đa trong 2 tuần. Chế độ ăn này được cho là có kết quả nhanh chóng nhờ các bữa ăn giàu protein, ít calo.

