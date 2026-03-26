Trứng vịt, trứng gà và trứng cút: loại nào bổ dưỡng hơn?

Cả ba loại trứng đều là nguồn dinh dưỡng tốt. Điểm khác nhau nằm ở một số thành phần dinh dưỡng, loại này sẽ nhỉnh hơn loại kia, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Do đó, để biết loại nào phù hợp hơn, cần nhìn vào mục tiêu ăn uống và tình trạng sức khỏe của từng người. Nhìn chung, cả trứng gà, trứng vịt và trứng cút đều là thực phẩm có lượng protein cao, giúp duy trì cơ bắp, tái tạo mô và hỗ trợ nhiều hoạt động khác của cơ thể.

Ngoài ra, trứng còn chứa một số vitamin và khoáng chất quan trọng như vitamin A, vitamin B12, vitamin D, selenium và choline. Đây là lý do trứng thường được xem là thực phẩm nhỏ nhưng rất giàu dinh dưỡng.

Trứng vịt nhiều calo

Khi so sánh theo cùng khối lượng, trứng vịt thường có xu hướng nhiều calo hơn trứng gà. Loại trứng này cũng thường chứa nhiều chất béo hơn và nhỉnh hơn ở một số dưỡng chất như vitamin B12, sắt và choline.

Nguyên nhân là do trứng vịt thường có lòng đỏ lớn hơn nên thành phần dinh dưỡng cũng nhiều hơn. Nói cách khác, nếu chỉ nhìn theo mức độ giàu dinh dưỡng trong 100 gram, trứng vịt thường trội hơn. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là trứng vịt sẽ là lựa chọn tốt nhất. Vì dinh dưỡng nhiều hơn cũng thường đi kèm với việc chứa nhiều calo và cholesterol hơn.

Trứng gà cung cấp đầy đủ protein và nhiều vi chất quan trọng

Trong khi đó, trứng gà thường được xem là lựa chọn cân bằng hơn cho bữa ăn hằng ngày. Trứng gà vẫn cung cấp đầy đủ protein và nhiều vi chất quan trọng nhưng dễ kiểm soát khẩu phần hơn. Điều này chủ yếu do trứng gà thường nhỏ hơn trứng vịt.

Với đa số người khỏe mạnh, đây là loại trứng tiện dùng vì phổ biến, dễ chế biến và dễ kết hợp với nhiều món ăn. Nhiều khuyến nghị dinh dưỡng hiện nay cũng cho thấy người khỏe mạnh có thể ăn đều đặn 1 - 2 trứng/ngày mà không gây hại cho sức khỏe.

Trứng cút giàu dinh dưỡng

Trứng cút lại dễ gây hiểu lầm vì kích thước rất nhỏ. Nhiều người nghĩ rằng trứng cút nhỏ nên có thể ăn thoải mái. Nhưng nếu so theo cùng khối lượng, trứng cút cũng là loại khá giàu dinh dưỡng.

Trứng cút vẫn cung cấp nhiều protein, chất béo và cholesterol. Vấn đề là do mỗi quả quá nhỏ nên khi ăn, người ta thường ăn nhiều trứng. Chẳng hạn, ăn 5 đến 10 trứng cút trong một lần là chuyện khá phổ biến. Nhưng nếu quy đổi ra lượng calo và dinh dưỡng thì sẽ không ít như nhiều người vẫn nghĩ.

Một trong những điều quan trọng nhất khi ăn trứng là cách chế biến. Trứng luộc, hấp hoặc chần thường lành mạnh hơn. Ngược lại, nếu chiên với nhiều dầu mỡ, ăn cùng xúc xích, thịt nguội thì sẽ làm tăng lượng calo trong bữa ăn, theo Healthline.