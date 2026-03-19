Ăn trứng thế nào là tốt nhất? Bác sĩ dinh dưỡng giải đáp

Bác sĩ chuyên khoa 2 Châu Thị Anh, Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á TP.HCM, cho biết mặc dù trứng có nhiều lợi ích nhưng không phải cách chế biến nào cũng tốt cho sức khỏe.

"Không ăn trứng sống vì cơ thể chỉ hấp thụ được khoảng 50% protein từ trứng sống, trong khi với trứng chín là 91%. Chưa kể nguy cơ nhiễm khuẩn Salmonella và gây đầy bụng", bác sĩ Anh chia sẻ.

Để giữ trọn dinh dưỡng mà không nạp thêm chất béo xấu, hãy thử các cách sau:

Trứng luộc hoặc trứng lòng đào: Trứng lòng đào giữ được lượng Lutein và Zeaxanthin (tốt cho mắt) cao hơn trứng luộc kỹ.

Trứng chần: Đập trứng vào nồi nước sôi có pha chút giấm. Trứng sẽ chín mềm, mướt mà hoàn toàn không có chất béo bổ sung.

Trứng luộc hoặc trứng lòng đào là cách chế biến tốt vì không dùng thêm dầu mỡ

Trứng chiên áp chảo: Sử dụng chảo chống dính loại tốt, chỉ cần quét một lớp mỏng dầu oliu hoặc dầu bơ bằng cọ thay vì đổ dầu từ chai.

Trứng hấp kiểu Nhật: Trứng đánh tan với nước dùng (Dashi), thêm nấm, tôm và hấp cách thủy. Món này cực kỳ thanh đạm và dễ tiêu hóa.

Nếu ngán trứng luộc, hãy thử làm món trứng chưng (scrambled eggs) với một ít rau bina (chân vịt). Rau bina giàu nitrat giúp tăng lưu lượng máu đến cơ bắp, hỗ trợ tập luyện tốt.

Ăn trứng bao nhiêu là đủ?

Người khỏe mạnh: Có thể ăn 1 quả/ngày (thậm chí 2 quả nếu bạn tập luyện cường độ cao) mà vẫn an toàn cho tim mạch.

Người bị tiểu đường hoặc bệnh tim: Nên giới hạn khoảng 3-4 quả/tuần và tham khảo ý kiến bác sĩ.

Dù trứng tốt, nhưng với người mỡ máu cao nên giới hạn 2-3 quả trứng/tuần và ưu tiên ăn lòng trắng (nguồn protein tinh khiết, không cholesterol).

Nguy cơ viêm mạch máu: Ở nhóm người này, cholesterol trong trứng dễ bị oxy hóa hơn, góp phần hình thành mảng xơ vữa nhanh hơn so với người bình thường.

Nhóm người nhạy cảm (Hyper-responders): Khoảng 25-30% dân số có gien khiến nồng độ cholesterol máu tăng cao chỉ sau 1 bữa ăn giàu cholesterol.