Lòng đỏ trứng: 'Thủ phạm' tăng cholesterol hay kho dinh dưỡng?

Theo ông Alok Chopra, bác sĩ tim mạch tại Ấn Độ, lòng đỏ trứng đang bị hiểu sai trong nhiều năm qua. Ông nhấn mạnh rằng không nên bỏ lòng đỏ khi ăn trứng.

Ông Chopra cho biết nếu chỉ ăn lòng trắng, cơ thể không nhận đủ giá trị dinh dưỡng vốn có của trứng, theo tờ Hindustan Times.

Nhiều người bỏ lòng đỏ khi ăn trứng Ảnh: AI

Lòng đỏ chứa phần lớn dưỡng chất

Nhiều người bỏ lòng đỏ trứng vì chúng chứa cholesterol. Tuy nhiên, theo ông Chopra, đây cũng là phần tập trung nhiều dưỡng chất nhất của quả trứng.

So với lòng trắng, lòng đỏ cung cấp lượng vitamin A, E cao hơn đáng kể. Đây là 2 vitamin quan trọng đối với thị lực, da và hệ miễn dịch.

Bên cạnh đó, lòng đỏ còn chứa axit béo omega-3. Đây là nhóm chất béo có lợi cho cơ thể. Trong khi đó, lòng trắng chủ yếu cung cấp đạm.

Khi bỏ lòng đỏ, người ăn đã loại bỏ phần lớn vi chất quan trọng. Điều này khiến giá trị dinh dưỡng của trứng bị giảm đi đáng kể.

Hiểu đúng về cholesterol

Cholesterol là thành phần cần thiết cho cấu trúc tế bào. Đây cũng là chất tham gia vào quá trình sản xuất hormone và hỗ trợ hoạt động của não bộ. Ngoài ra, cholesterol góp phần duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh.

Khoảng 85% lượng cholesterol trong cơ thể được gan tự sản xuất. Quá trình này gần như không phụ thuộc hoàn toàn vào lượng cholesterol ăn vào từ thực phẩm.

Ông Chopra nhấn mạnh rằng nếu cơ thể tự tạo ra phần lớn cholesterol, thì không thể xem đây là chất vốn dĩ có hại.

Ông cũng cho biết cholesterol đảm nhiệm khoảng 16 chức năng quan trọng trong cơ thể. Vì vậy, việc quy kết cholesterol là nguyên nhân gây bệnh tim là chưa chính xác.

Nhiều người lo ngại cholesterol trong lòng đỏ trứng sẽ góp phần làm tăng mức cholesterol trong máu, một yếu tố nguy cơ đáng kể gây bệnh tim. Tuy nhiên, nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng điều này không đúng. Tiến sĩ Corinne Chicheportiche-Ayache, một chuyên gia dinh dưỡng nổi tiếng của Pháp, giải thích ăn trứng mỗi ngày không làm tăng đáng kể mức cholesterol ở người khỏe mạnh, theo Times Of India.