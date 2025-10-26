Ăn trứng: Rốt cuộc nên ăn hay bỏ lòng đỏ mới tốt?

Sau đây, chuyên gia dinh dưỡng Emer Delaney, nhà sáng lập Trung tâm tư vấn dinh dưỡng My Private Dietitian (Anh) và chuyên gia dinh dưỡng cao cấp Vicki Koenig, từ Phòng khám dinh dưỡng Nutrition-Wise (Mỹ), sẽ giải thích sự khác biệt giữa 2 cách ăn trên và vai trò của lòng đỏ trứng trong giá trị dinh dưỡng, theo tạp chí sức khỏe Prevention.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), 1 quả trứng lớn chứa 72 calo, 6 g protein, 5 g chất béo, trong khi lòng trắng trứng chỉ chứa 18 calo, 4 g protein, hoàn toàn không có chất béo.

Trứng rất tốt cho sức khỏe tổng thể Ảnh: AI

Chuyên gia Delaney cho biết: Trứng là một trong những thực phẩm tự nhiên giàu dinh dưỡng nhất. Đó là nguồn protein hoàn chỉnh, cung cấp đủ 9 loại axit amin thiết yếu giúp phát triển và duy trì cơ bắp, đồng thời tạo cảm giác no lâu. Lòng đỏ trứng đặc biệt giàu vitamin A, D, E, K, B12, folate, choline cùng các chất chống oxy hóa lutein và zeaxanthin. Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ, trứng là nguồn dồi dào choline - rất cần cho màng tế bào, điều hòa tâm trạng, kiểm soát cơ bắp và trao đổi chất. Hơn nữa, khoảng 2/3 lượng chất béo trong trứng là chất béo tốt (không bão hòa), giúp giảm viêm và bảo vệ tim mạch.

Đối với lòng đỏ trứng, chuyên gia Delaney cho biết trước đây lòng đỏ từng bị cho là làm tăng cholesterol máu. Một quả trứng chứa khoảng 207 mg cholesterol, nhưng Hiệp hội Tim mạch Mỹ đã dẫn nghiên cứu năm 2019, bao gồm hơn 250.000 người tham gia, khẳng định cholesterol trong thực phẩm không làm tăng nguy cơ tim mạch như gây nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ. Tuy nhiên, cách chế biến lại rất quan trọng - trứng ăn kèm phô mai, thịt xông khói hay xúc xích có thể làm tăng chất béo bão hòa, trong khi trứng xào rau củ với ít phô mai lại là lựa chọn lành mạnh.

Với lòng trắng trứng, chuyên gia Delaney cho biết: Lòng trắng là nguồn protein nạc tuyệt vời, phù hợp cho người muốn tăng protein mà vẫn kiểm soát calo. Chúng hỗ trợ phục hồi cơ, giảm cảm giác đói và là lựa chọn lý tưởng khi muốn giảm cân.

Tuy nhiên, chuyên gia Koenig cảnh báo: Nếu bỏ lòng đỏ, bạn cũng mất đi hầu hết vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Trong khi chuyên gia Delaney nhấn mạnh lòng đỏ chính là phần chứa nhiều dưỡng chất nhất của trứng.

Vậy cách nào tốt hơn?

Câu trả lời là: Cả 2 đều có lợi. Tuy nhiên, tùy theo mục đích dinh dưỡng mà bạn có thể đưa ra lựa chọn phù hợp.

Theo chuyên gia Koenig, nếu muốn giảm calo mà vẫn đủ protein, bạn có thể bớt lòng đỏ và thêm lòng trắng.

Còn nếu muốn nhận đủ dưỡng chất, hãy ăn cả quả trứng, vì cuối cùng, cả trứng nguyên quả và lòng trắng đều là một phần của chế độ ăn lành mạnh, theo Prevention.