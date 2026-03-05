Điều gì xảy ra với huyết áp và cholesterol khi ăn trứng mỗi ngày?

Cô Kierra Brown, chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ, cho biết để trả lời cho câu hỏi trên là điều không đơn giản, theo trang tin sức khỏe Health.

Mối liên hệ giữa trứng và huyết áp

Trứng được bao gồm trong "chế độ ăn ngăn ngừa tăng huyết áp DASH". Nghiên cứu năm 2025 xác nhận ăn trứng hằng ngày trong chế độ ăn DASH không ảnh hưởng đến các chỉ số tim mạch. Phân tích năm 2018 cũng cho thấy nguy cơ tăng huyết áp ở người ăn trứng thấp hơn so với người ăn thịt.

Tuy nhiên, cũng có nghiên cứu cho thấy ăn trứng quá mức có thể làm tăng nguy cơ huyết áp cao.

Ăn trứng hằng ngày trong chế độ ăn DASH không ảnh hưởng đến các chỉ số tim mạch Ảnh: AI

Ăn trứng và mức Cholesterol

Các nhà nghiên cứu giải thích rằng cơ thể có cơ chế tự cân bằng: Khi ăn thực phẩm giàu cholesterol, gan sẽ bù đắp bằng cách sản xuất ít cholesterol hơn.

Nghiên cứu cho thấy ăn 2 quả trứng mỗi ngày kết hợp với chế độ ăn ít chất béo bão hòa không làm tăng cholesterol xấu. Ngược lại, ăn trứng còn giúp tăng cholesterol tốt, giúp cải thiện tỷ lệ cholesterol xấu/cholesterol tốt - một chỉ số dự báo mạnh mẽ của nguy cơ tim mạch

Kết luận từ chuyên gia

Chuyên gia Brown kết luận: Đối với hầu hết mọi người, ăn trứng ở mức độ vừa phải không làm tăng đáng kể nguy cơ bệnh tim, nhưng một số người cần thận trọng.

Những ai cần lưu ý và cách ăn trứng lành mạnh?

Những người mắc bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch hoặc cholesterol cao do di truyền cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi tiêu thụ trứng hằng ngày.

Để bảo vệ tim mạch, các nhà nghiên cứu khuyên: