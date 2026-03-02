Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Ăn sáng sai cách: Cholesterol tăng vọt mà bạn không hề hay biết

Nguyễn Vy
Nguyễn Vy
02/03/2026 00:09 GMT+7

Bữa sáng ảnh hưởng trực tiếp đến mức cholesterol trong máu. Thói quen ăn nhiều đường bổ sung và chất béo bão hòa vào buổi sáng có thể làm tăng cholesterol LDL theo thời gian.

LDL là loại cholesterol gây hại cho tim mạch, theo trang sức khỏe Health.

Bỏ bữa sáng

Bà Michelle Routhenstein, chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ, cho biết quá trình tổng hợp cholesterol ở gan diễn ra theo nhịp sinh học và đạt đỉnh vào sáng sớm.

Bữa sáng đóng vai trò như tín hiệu thời gian giúp điều hòa quá trình này. Việc bỏ bữa thường xuyên làm rối loạn đồng hồ sinh học và chuyển hóa lipid. Tình trạng này khiến LDL trong máu tăng dần theo thời gian.

Nhịn ăn quá lâu vào buổi sáng cũng làm cơ thể đói nhiều hơn vào cuối ngày. Khi đó, nhiều người dễ chọn thực phẩm tiện lợi và nhiều chất béo.

Cách khắc phục là tập thói quen ăn sáng mỗi ngày. Nếu buổi sáng chưa thấy đói, nên ăn tối ít lại và bắt đầu bằng một bữa sáng nhẹ với lượng thức ăn vừa phải.

Ăn sáng sai cách: Cholesterol tăng vọt mà bạn không hề hay biết - Ảnh 1.

Nên lựa chọn thực phẩm giàu chất xơ và protein

Ảnh: AI

Ăn ngũ cốc và bánh ngọt nhiều đường

Khi tiêu thụ nhiều đường, cơ thể sử dụng một phần glucose để tạo năng lượng. Phần còn lại dự trữ dưới dạng glycogen ở gan và cơ.

Khi lượng đường vượt nhu cầu, cơ thể chuyển phần dư thành chất béo và tích trữ dưới dạng triglyceride.

Theo thời gian, triglyceride tăng cao và mỡ tích tụ nhiều hơn ở gan và trong cơ thể.

Bà Kristen Carli, chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ, cho biết những bữa sáng nhiều đường tinh luyện nhưng thiếu protein và chất xơ có thể làm tăng LDL. Cách khắc phục là chọn thực phẩm giàu chất xơ và protein.

Ăn quá nhiều tinh bột tinh chế

Bánh mì trắng ít chất xơ và tiêu hóa rất nhanh. Khi ăn nhiều hoặc chỉ ăn riêng bánh này, đường trong máu tăng nhanh sau bữa ăn. Nếu tình trạng này lặp lại thường xuyên, mỡ máu dễ tăng và ảnh hưởng không tốt đến cholesterol.

Bà Michelle Routhenstein, chuyên gia dinh dưỡng tim mạch dự phòng tại Mỹ, cho biết tinh bột tinh chế và đường bổ sung hấp thu rất nhanh vào máu. Chúng làm đường huyết và insulin tăng vọt. Lâu dần, triglyceride tăng, cholesterol tốt HDL giảm và số lượng hạt LDL dễ gây xơ vữa động mạch.

Để khắc phục, nên ưu tiên bánh mì nguyên cám, yến mạch hoặc gạo lứt. Nếu vẫn ăn bánh mì trắng, nên ăn lượng vừa phải. Cần kết hợp thêm thực phẩm giàu đạm và chất xơ để bữa ăn cân bằng hơn.

Dùng thịt chế biến sẵn làm nguồn protein chính

Thịt xông khói, xúc xích và các loại thịt chế biến sẵn chứa nhiều chất béo bão hòa. Chất béo bão hòa làm tăng trực tiếp LDL trong máu.

Các sản phẩm này cũng chứa nhiều natri. Lượng natri cao làm cơ thể giữ nước và tăng huyết áp.

Cách khắc phục là chọn nguồn protein tốt cho tim mạch. Theo đó, bạn có thể dùng trứng hoặc lòng trắng trứng.

Uống cà phê và đồ uống nhiều đường

Cà phê, latte và sinh tố buổi sáng thường chứa nhiều đường bổ sung và chất béo bão hòa. Chế độ ăn nhiều đường làm tăng triglyceride và giảm HDL.

Ngay cả nước ép trái cây nguyên chất cũng chứa lượng đường cao. Dù cung cấp vitamin, nước ép trái cây chứa carbohydrate cô đặc và hấp thu nhanh. Đường huyết tăng nhanh sau khi uống.

Cách khắc phục là chọn cà phê pha lọc hoặc pha phin. Nên dùng sữa ít béo hoặc sữa thực vật không đường.

