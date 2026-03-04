Bác sĩ chỉ ra thời điểm tốt nhất để ăn trứng

Trả lời câu hỏi trên hoàn toàn không đơn giản, bác sĩ Mallory Christopherson, đang làm việc tại Mỹ, giải thích thời điểm tốt nhất để ăn trứng tùy thuộc vào mục tiêu của bạn, theo trang tin sức khỏe Healthline.

Thời điểm ăn trứng tốt nhất để tăng cường protein: Buổi sáng

Nếu mục tiêu của bạn là tăng lượng protein, ăn trứng vào buổi sáng có thể giúp đạt được mục tiêu hằng ngày. Tất nhiên, cũng có thể ăn trứng trong các bữa ăn trong ngày.

Thời điểm ăn trứng tốt nhất để xây dựng cơ bắp: Sau khi tập luyện

Protein trong trứng là lựa chọn tốt cho mục tiêu xây dựng cơ bắp. Protein đóng vai trò trung tâm trong sự hình thành và phát triển tế bào cơ.

Protein trong trứng là lựa chọn tốt cho mục tiêu xây dựng cơ bắp Ảnh minh họa: AI

Để thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng cơ bắp, một số nhà nghiên cứu khuyên nên bổ sung protein (từ trứng) trong vòng 1 giờ sau khi tập luyện sức mạnh, kháng lực hoặc aeropic kéo dài một giờ trở lên. Tuy nhiên, cũng có thể ăn trứng trong các bữa ăn.

Trứng cũng rất giàu các chất dinh dưỡng khác hỗ trợ tăng trưởng cơ bắp, như chất béo lành mạnh và vitamin. Các nhà nghiên cứu phát hiện ăn cả trứng sau khi tập thể dục giúp tăng tổng hợp cơ bắp so với chỉ ăn lòng trắng trứng.

Thời điểm ăn trứng tốt nhất để giảm cân: Bữa sáng

Giống như các thực phẩm giàu protein khác, trứng có thể hỗ trợ giảm cân. Trứng chứa tương đối ít calo nhưng lại giúp no.

Để đạt được mục tiêu cân nặng, nghiên cứu cho thấy tốt nhất nên ăn trứng vào bữa sáng. Người thừa cân ăn trứng tiêu thụ ít calo hơn so với ngũ cốc. Giảm lượng calo là rất quan trọng để quản lý cân nặng.

Tạo cảm giác no: Thực phẩm giàu protein như trứng giúp no lâu. Các nhà nghiên cứu phát hiện ăn trứng vào bữa sáng giúp ức chế hoóc môn gây đói ghrelin, giảm lượng thức ăn ăn trong các bữa ăn tiếp theo và tổng thể sau khi ăn - lâu hơn so với bữa sáng nhiều tinh bột. Điều này chủ yếu là do trứng giàu protein, và cơ thể cần nhiều thời gian hơn để tiêu hóa.

Kiểm soát lượng đường trong máu: Protein trong trứng cũng giúp kìm hãm việc tăng đột biến lượng đường trong máu. Bằng cách này, trứng có thể giúp ngăn ngừa cảm giác đói và thèm ăn.

Nên ăn bao nhiêu trứng mỗi ngày để tốt cho tim?

Hiệp hội Tim mạch Mỹ lưu ý rằng hầu hết mọi người có thể ăn 1 quả trứng mỗi ngày như một phần của chế độ ăn tốt cho tim mạch, ít chất béo bão hòa, theo Health.

Tuy nhiên, người có cholesterol cao hoặc các bệnh về tim mạch hoặc nếu muốn ăn nhiều trứng hằng ngày nên hỏi ý kiến chuyên gia.