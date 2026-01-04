Ăn trứng: Chuyên gia chỉ mẹo 'lạ mà quen' để tăng thêm lợi ích

Theo nghiên cứu năm 2019 công bố trên tạp chí khoa học Nutrients, trứng chứa carbohydrate, chất béo, các vitamin A, D, E, K, nhóm B cùng nhiều khoáng chất thiết yếu. Với những giá trị này, trứng hoàn toàn có thể được coi là một "siêu thực phẩm".

Tuy nhiên, theo tiến sĩ Saurabh Sethi - bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa, được đào tạo tại Đại học Harvard và Stanford danh tiếng của Mỹ, có một cách để tăng cường lợi ích của trứng hơn nữa. Trong một bài đăng trên mạng xã hội mới đây, bác sĩ Sethi đã hướng dẫn cụ thể các bước để biến trứng thành một nguồn năng lượng chống viêm và cải thiện sức khỏe đường ruột, theo tờ Hindustan Times.

Thêm một nhúm bột nghệ và tiêu đen vào trứng chính là "mẹo thân thiện với đường ruột" Ảnh minh họa: AI

Sau đây là công thức 5 bước của bác sĩ Sethi:

Đập 2 quả trứng nguyên quả

Thêm một nhúm bột nghệ và tiêu đen

Thêm một chút muối

Bổ sung rau củ

Nấu chín vừa phải

Công thức bắt đầu với việc đập 2 quả trứng. Trong khi nhiều người lo ngại về hàm lượng cholesterol trong lòng đỏ trứng, Tiến sĩ Sethi khẳng định rằng nỗi sợ hãi này dựa trên những cơ sở khoa học đã lỗi thời. Đối với hầu hết mọi người khỏe mạnh, việc tiêu thụ 2 lòng đỏ trứng mỗi ngày là hoàn toàn ổn.

Thêm vào trứng một nhúm bột nghệ và một nhúm tiêu đen. Nghệ có các đặc tính chống viêm, và tiêu đen đóng vai trò giúp kích hoạt các đặc tính đó. Sự kết hợp này chính là "mẹo bí mật thân thiện với đường ruột" của bác sĩ Sethi.

Tiếp theo, thêm muối vào trứng. Tuy nhiên, bác sĩ Sethi lưu ý chỉ nêm rất ít muối.

Thêm các loại rau củ như cà chua, hành tây, nấm, hoặc bất cứ loại nào bạn thích. Theo bác sĩ Sethi, những loại rau củ này giúp bổ sung chất xơ, chất chống oxy hóa và chất béo lành mạnh mà các vi sinh vật đường ruột của bạn rất ưa chuộng.

Hãy nấu trứng một cách nhẹ nhàng. Trứng khuấy, trứng cuộn hay bất cứ cách nào bạn thích, bác sĩ Sethi cho biết. Tuy nhiên, đừng dùng quá nhiều dầu.

Bằng cách tuân thủ các bước đơn giản này, bạn có thể biến một bữa ăn sáng thông thường trở thành một công cụ mạnh mẽ để bảo vệ sức khỏe tiêu hóa và chống lại tình trạng viêm nhiễm trong cơ thể.