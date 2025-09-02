Tác hại của việc thường xuyên bỏ bữa ăn sáng với răng miệng

Không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể, việc bỏ bữa ăn sáng còn gây hại trực tiếp đến răng miệng, theo chia sẻ của ông Vimal Arora, bác sĩ y khoa tại Ấn Độ.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng bỏ bữa. Có người do không đủ thời gian, có người chủ động nhịn ăn theo phương pháp nhịn ăn gián đoạn 16/8, tức nhịn 16 giờ và ăn trong 8 giờ, thường bắt đầu từ buổi trưa. Dù xuất phát từ lý do nào, răng miệng đều phải chịu tác động tiêu cực, theo tờ Hindustan Times.

Mòn men răng

Việc nhịn ăn trong thời gian dài khiến cơ thể thay đổi nhịp sinh học, dạ dày tăng tiết axit nhiều hơn, gây ra các triệu chứng trào ngược dạ dày thực quản. Cảm giác nóng rát ở ngực và miệng vào buổi sáng chính là hậu quả trực tiếp của lượng axit này.

Việc bỏ bữa ăn sáng trong thời gian dài khiến cơ thể thay đổi nhịp sinh học, dạ dày tăng tiết axit nhiều hơn, gây ra các triệu chứng trào ngược dạ dày thực quản Ảnh minh họa: AI

Khi axit dạ dày trào ngược lên đến khoang miệng, men răng bị bào mòn dần, gây nên tình trạng ê buốt và sâu răng.

Giảm tiết nước bọt

Một hệ quả khác khi bỏ bữa sáng là miệng rơi vào tình trạng ít hoạt động nhai, dẫn đến giảm tiết nước bọt.

Theo giải thích của bác sĩ, nước bọt đóng vai trò như một chất trung hòa axit tự nhiên, giúp làm sạch, bảo vệ và tái khoáng men răng.

Khi lượng nước bọt giảm, axit tồn tại lâu hơn trong khoang miệng, từ đó tăng nguy cơ tổn thương men răng.

Mất cân bằng độ pH

Axit là một trong những mối nguy hại lớn nhất cho răng. Bình thường, khoang miệng duy trì độ pH gần trung tính, khoảng 7. Chỉ cần pH giảm xuống dưới 5,5, men răng bắt đầu bị ảnh hưởng. Đây chính là nguyên nhân hình thành sâu răng và tình trạng nhạy cảm răng.

Cách bảo vệ răng miệng

Để bảo vệ răng miệng khỏi những tác hại do bỏ bữa sáng, bác sĩ khuyến nghị một số thói quen đơn giản.

Theo đó, việc ăn sáng đều đặn giúp kích thích tiết nước bọt, trung hòa lượng axit tồn tại trong khoang miệng và hạn chế nguy cơ trào ngược.

Uống một ly nước lọc khoảng 200 ml vào buổi sáng trước khi uống cà phê giúp bảo vệ niêm mạc miệng và dạ dày.

Caffeine chỉ nên sử dụng sau bữa ăn đầu tiên trong ngày để hạn chế tác động tiêu cực đến axit dạ dày.