Sáng nào cũng 1 - 2 quả trứng: Điều gì xảy ra cho lượng đường trong máu?

Sau đây, cô Suzanne Fisher, chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ, chuyên về kiểm soát cân nặng, bệnh tiểu đường và tim mạch, giải thích điều gì xảy ra với mức đường huyết nếu bạn ăn trứng mỗi ngày, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Chuyên gia Fisher cho biết trứng là một phần quan trọng của chế độ ăn uống cân bằng vì chứa nhiều chất dinh dưỡng. 1 quả trứng gà cỡ lớn chứa 6,2 g protein và 5 g chất béo, trong khi lượng carbohydrate chỉ vỏn vẹn 0,5 g. Do sự cân bằng này, trứng không gây tăng đường huyết đột biến sau khi ăn.

Lòng đỏ trứng chứa gần như tất cả các vitamin cần thiết và axit béo omega-3. Chỉ cần 2 quả trứng mỗi ngày có thể đáp ứng đến 30% nhu cầu vitamin hằng ngày.

Ăn trứng có thể giúp cải thiện mức đường huyết lúc đói Ảnh: AI

Tác động đến lượng đường trong máu

Trong khi các thực phẩm nhiều tinh bột hoặc đường gây tăng đường huyết đột ngột sau ăn, trứng không chứa đường hoặc carbohydrate, thuộc nhóm thực phẩm ít tinh bột. Vì vậy, trứng không gây tăng đột biến lượng đường trong máu và có thể được sử dụng hiệu quả trong bữa ăn cho người tiểu đường, theo Verywell Health.

Các nghiên cứu kết luận trứng cải thiện mức đường huyết lúc đói, với chỉ số đường huyết thấp, trứng giúp cơ thể duy trì trạng thái cân bằng tốt hơn so với các loại ngũ cốc tinh chế.

Không chỉ thế, trứng còn ảnh hưởng rất ít đến nguy cơ tim mạch. Nghiên cứu được công bố năm 2018 trên tạp chí khoa học The American Journal of Clinical Nutrition cho thấy người bệnh tiểu đường ăn 12 quả trứng mỗi tuần (khoảng 1 - 2 quả trứng mỗi ngày) không gây ảnh hưởng xấu đến các yếu tố nguy cơ tim mạch.

Trứng trong chế độ ăn cho người tiểu đường

Hiệp hội Tiểu đường Mỹ đưa trứng vào hầu hết các chế độ ăn kiêng khuyến nghị. Đối với người tiểu đường, khi insulin không thể cân bằng đường hiệu quả, cần ưu tiên thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp như trứng, hạnh nhân, bông cải xanh và yến mạch.

Như vậy, trứng không làm tăng lượng đường trong máu sau khi ăn và tốt cho hầu hết mọi người kể cả người bệnh tiểu đường. Tuy nhiên, bệnh nhân tiểu đường nếu có bệnh nền khác, hãy hỏi ý kiến bác sĩ.