Sức khỏe

Trứng luộc buổi sáng: Thêm tác dụng tuyệt vời cho tuổi 50!

Thiên Lan
Thiên Lan
17/01/2026 15:28 GMT+7

Sau tuổi 50, mỡ bụng dễ tích tụ và khó giảm hơn. Chính những thay đổi về nội tiết, sự suy giảm khối lượng cơ bắp và tốc độ trao đổi chất chậm lại là các thủ phạm chính gây ra tình trạng này.

Tuy nhiên, chuyên gia dinh dưỡng thể thao Tara Collingwood, huấn luyện viên cá nhân được chứng nhận bởi Học viện Y học thể thao Mỹ, cho biết chọn đúng món ăn sáng có thể hỗ trợ quá trình trao đổi chất khỏe mạnh, ổn định đường huyết, giúp no lâu hơn, từ đó không lo tích tụ mỡ bụng. Theo cô Collingwood, kết hợp giữa protein, chất xơ và chất béo lành mạnh, cùng với tính nhất quán trong thói quen ăn uống, đóng vai trò quan trọng nhất.

Sau đây, chuyên gia Collingwood cho biết 5 món ăn sáng giúp đánh bay mỡ bụng hiệu quả nhất cho tuổi 50, theo trang tin sức khỏe Eat This Not That.

Trứng luộc buổi sáng: Thêm tác dụng tuyệt vời cho tuổi 50! - Ảnh 1.

Trứng cung cấp protein chất lượng cao, giúp duy trì khối lượng cơ bắp khi quá trình trao đổi chất suy giảm theo tuổi tác

Ảnh: AI

Trứng

Không lạ gì khi trứng đứng đầu danh sách. Trứng cung cấp protein chất lượng cao, giúp duy trì khối lượng cơ bắp khi quá trình trao đổi chất suy giảm theo tuổi tác. Sự kết hợp giữa protein và chất béo trong trứng giúp ổn định đường huyết và giảm cảm giác thèm ăn giữa buổi sáng, từ đó hỗ trợ kiểm soát mỡ bụng.

Cách tốt nhất để ăn trứng bữa sáng là kết hợp trứng luộc với rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt và chất béo tốt, ăn trong vòng 1 - 2 giờ sau khi thức dậy. Người khỏe mạnh chỉ nên ăn 1 - 2 quả mỗi ngày để tối ưu hóa dinh dưỡng, no lâu và ổn định năng lượng.

Yến mạch

Thực phẩm quan trọng cho bữa sáng này giàu chất xơ hòa tan, giúp làm chậm tiêu hóa, kiểm soát đường huyết và đã được chứng minh là có thể giúp giảm mỡ nội tạng theo thời gian. Ngoài ra, yến mạch còn hỗ trợ sức khỏe tim mạch vốn cực kỳ quan trọng tuổi trên 50.

Ngũ cốc nguyên hạt

Giàu chất xơ, bánh mì đen hoặc bột ngũ cốc tự làm cung cấp carbohydrate tiêu hóa chậm, giúp điều chỉnh cảm giác thèm ăn và giảm tích tụ mỡ bụng theo thời gian, theo Eat This Not That.

Chất béo tốt

Các loại hạt như hạnh nhân, óc chó, bơ hạt hoặc quả bơ cung cấp chất béo lành mạnh, protein và chất xơ giúp no lâu và hạn chế ăn quá nhiều vào cuối ngày, yếu tố quan trọng trong việc giảm mỡ bụng.

Sữa chua không đường

Lựa chọn này nổi tiếng với hàm lượng protein cao và lợi khuẩn dồi dào. Theo chuyên gia Collingwood, sữa chua không đường giúp tạo cảm giác no và hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh. Ngày càng có nhiều nghiên cứu cho thấy sức khỏe đường ruột liên quan đến mỡ bụng. Cô khuyên nên chọn sữa chua không đường, không hương liệu, có thể thêm trái cây.

Các loại quả mọng

Việt quất, dâu tây và quả mâm xôi cung cấp nhiều chất chống oxy hóa và chất xơ giúp kiểm soát sự thèm ăn. Chúng dễ dàng kết hợp với sữa chua, yến mạch hoặc sinh tố.

Khám phá thêm chủ đề

Trứng luộc trứng tuổi 50 mỡ bụng protein Chất xơ chất béo lành mạnh
