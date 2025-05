Trứng gà vỏ màu nâu có giá trị dinh dưỡng cao hơn màu trắng?

Thực tế, sự khác biệt duy nhất giữa các loại trứng gà chỉ nằm ở màu sắc của vỏ, trong khi hương vị và thành phần dinh dưỡng của chúng là như nhau, theo trang sức khỏe Verywell Health.

Bà Elizabeth Barnes, chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ, cũng chia sẻ những thông tin về trứng vỏ màu nâu và trứng vỏ màu trắng.

Trứng có vỏ màu nâu có giá trị dinh dưỡng cao hơn trứng trắng? Ảnh: AI

Tại sao trứng gà có màu khác nhau?

Màu sắc của trứng được quyết định hoàn toàn bởi giống gà đẻ trứng. Trên thế giới hiện nay có hàng ngàn giống gà khác nhau, và chúng có thể đẻ trứng với nhiều màu sắc như trắng, nâu, hồng, kem, lốm đốm...

Tuy nhiên, màu sắc này chỉ tồn tại trên bề mặt vỏ và không ảnh hưởng đến phần bên trong trứng. Dù vỏ có màu gì, lòng trắng và lòng đỏ của trứng vẫn không thay đổi về bản chất.

Những yếu tố khác ảnh hưởng đến giá trị dinh dưỡng

Theo các nghiên cứu, màu vỏ không ảnh hưởng đến hàm lượng dinh dưỡng của trứng. Tuy nhiên, một số yếu tố khác có thể làm thay đổi giá trị dinh dưỡng của trứng, bao gồm giống gà, độ tuổi của gà mái, chế độ ăn uống và điều kiện môi trường sống.

Một số giống gà nhất định có thể sản xuất trứng với hàm lượng khoáng chất và axit béo cao hơn so với giống khác.

Gà mái được cho ăn thức ăn chất lượng cao, giàu dưỡng chất sẽ đẻ trứng có giá trị dinh dưỡng tốt hơn so với gà chỉ được nuôi bằng thức ăn công nghiệp.

Những con gà được nuôi thả rông, tiếp xúc với môi trường tự nhiên, ăn nhiều loại thức ăn tự nhiên sẽ đẻ trứng chứa hàm lượng omega-3 và vitamin E cao hơn Ảnh: AI

Những con gà được nuôi thả rông, tiếp xúc với môi trường tự nhiên, ăn nhiều loại thức ăn tự nhiên sẽ đẻ trứng chứa hàm lượng omega-3 và vitamin E cao hơn so với trứng từ gà nuôi công nghiệp trong chuồng kín.

Ngoài ra, trứng gà hữu cơ, tức là trứng từ gà được nuôi bằng thức ăn hữu cơ và không tiếp xúc với hóa chất, cũng được xem là tốt hơn về mặt dinh dưỡng và an toàn thực phẩm.

Loại trứng nào ngon hơn?

Hương vị của trứng cũng không phụ thuộc vào màu sắc vỏ mà bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác. Một trong những yếu tố quan trọng nhất là chế độ ăn của gà.

Gà được nuôi trong điều kiện tự nhiên, ăn thức ăn đa dạng thường cho ra trứng có hương vị đậm đà hơn. Trứng từ gà mái được nuôi bằng ngũ cốc, rau xanh hoặc côn trùng thường có lòng đỏ béo ngậy và giàu dinh dưỡng hơn trứng từ gà nuôi bằng thức ăn công nghiệp.

Ngoài ra, độ tươi của trứng cũng ảnh hưởng lớn đến hương vị. Trứng càng tươi thì càng thơm ngon, trong khi trứng để lâu sẽ giảm chất lượng.

Nhiều người thắc mắc tại sao trứng có vỏ nâu thường có giá cao hơn trứng trắng trên thị trường. Lý do chính là do giống gà đẻ trứng nâu thường lớn hơn và tiêu tốn nhiều thức ăn hơn so với gà đẻ trứng trắng. Chúng cũng cần không gian sống rộng hơn, dẫn đến chi phí chăn nuôi cao hơn.