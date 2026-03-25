Sáng nào cũng ăn 1 quả trứng: Điều gì xảy ra với cơ thể?

Trứng cung cấp protein chất lượng cao, vitamin B12, vitamin D và choline - dưỡng chất quan trọng cho não bộ.

Ông Walter Willett, chuyên gia dinh dưỡng tại Đại học Harvard (Mỹ), cho biết trứng có thể là một phần của chế độ ăn lành mạnh nếu tiêu thụ ở mức hợp lý.

Trứng chứa choline - dưỡng chất quan trọng cho não bộ Ảnh: AI

Không còn “đáng sợ” như quan niệm cũ

Trước đây, trứng từng bị hạn chế do lo ngại cholesterol. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy cholesterol trong thực phẩm không ảnh hưởng quá lớn đến cholesterol máu ở đa số người khỏe mạnh.

Ăn trứng ở mức vừa phải không làm tăng đáng kể nguy cơ bệnh tim ở người khỏe mạnh, theo Mayo Clinic.

Bà Katherine Zeratsky, chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng (Mỹ), cho biết trứng có thể được đưa vào chế độ ăn hằng ngày, miễn là tổng thể chế độ ăn cân bằng.

Thêm nhiều điểm cộng cho trứng

Một điểm cộng của trứng là khả năng tạo cảm giác no lâu. Bữa sáng giàu protein như trứng có thể giúp giảm cảm giác thèm ăn trong ngày, hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Ông Dariush Mozaffarian, chuyên gia dinh dưỡng và tim mạch tại Đại học Tufts (Mỹ), cho rằng protein chất lượng cao trong trứng giúp duy trì năng lượng ổn định suốt buổi sáng, theo Medical News Today.

Ngoài ra, trứng chứa choline - dưỡng chất quan trọng cho não bộ - hỗ trợ trí nhớ và chức năng thần kinh, đặc biệt hữu ích vào buổi sáng khi não cần hoạt động nhiều.

Một lợi ích khác là khả năng ổn định đường huyết. Bữa sáng giàu protein và ít tinh bột tinh chế giúp hạn chế tăng đường huyết đột ngột sau ăn, từ đó giảm cảm giác mệt mỏi giữa buổi, theo Harvard Health Publishing (Mỹ).

Bên cạnh đó, trứng còn chứa lutein và zeaxanthin - 2 chất chống oxy hóa có lợi cho mắt - giúp bảo vệ võng mạc trước tác hại của ánh sáng xanh và quá trình lão hóa.

Những ai cần lưu ý?

Dù có nhiều lợi ích, nhưng trứng không phù hợp với tất cả mọi người. Những người mắc bệnh tim mạch hoặc có cholesterol cao cần tham khảo ý kiến bác sĩ về lượng trứng nên ăn.

Điều quan trọng không chỉ là số lượng trứng mà còn là cách chế biến, nên hạn chế chiên rán nhiều dầu mỡ, theo Cleveland Clinic.

Các chuyên gia quốc tế cho rằng ăn trứng vào buổi sáng có thể mang lại nhiều lợi ích nếu sử dụng hợp lý. Duy trì 1 - 2 quả trứng mỗi ngày, kết hợp chế độ ăn cân bằng và lối sống lành mạnh là cách giúp tận dụng tối đa giá trị dinh dưỡng của thực phẩm này.