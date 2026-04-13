Ngủ máy lạnh mùa nắng nóng: Dùng sao cho mát, khỏe và tiết kiệm điện?
Video Sức khỏe

Ngủ máy lạnh mùa nắng nóng: Dùng sao cho mát, khỏe và tiết kiệm điện?

Cát Anh
Cát Anh
13/04/2026 15:33 GMT+7

Ngủ máy lạnh mùa nắng nóng giúp bạn ngon giấc hơn. Nhưng nếu dùng không đúng cách có thể ảnh hưởng sức khỏe và tốn điện. Vậy làm sao để vừa mát, vừa khỏe, lại tiết kiệm điện?

Không ít người có thói quen chỉnh nhiệt độ máy lạnh xuống rất thấp để "mát nhanh". Tuy nhiên, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ khuyến nghị mức nhiệt lý tưởng khi ngủ nên ở khoảng 25 - 27°C. Đây là ngưỡng giúp cơ thể duy trì thân nhiệt ổn định, tránh chênh lệch quá lớn với môi trường bên ngoài.

Nắng nóng: Ngủ máy lạnh sao cho khỏe và tiết kiệm

Bác sĩ Neha Pathania, chuyên gia da liễu ở Ấn Độ, cho biết việc ngủ trong môi trường quá lạnh có thể làm khô da, mất nước qua niêm mạc, dẫn đến tình trạng khô họng, nghẹt mũi hoặc thậm chí đau đầu sau khi thức dậy.

Trong những ngày nắng nóng, các chuyên gia khuyên nên chỉnh máy lạnh 25 độ C, dùng thêm máy quạt giúp luồng khí lạnh lan tỏa nhanh và đều hơn

Tin liên quan

Nên chọn trà chùm ngây hay trà xanh để tốt cho sức khỏe?

Nên chọn trà chùm ngây hay trà xanh để tốt cho sức khỏe?

Trà xanh từ lâu đã được ưa chuộng nhờ khả năng hỗ trợ giảm cân và chống oxy hóa, nhưng trà chùm ngây đang dần trở thành đối thủ đáng gờm với hàm lượng dinh dưỡng vượt trội.

Bí quyết chọn trang phục để 'hạ nhiệt' cơ thể trong ngày nắng nóng

Khám phá thêm chủ đề

