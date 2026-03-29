Nắng nóng: Cách sử dụng máy lạnh để ngủ ngon

Nhiệt độ phòng ngủ có vai trò quan trọng trong việc điều hòa giấc ngủ. Cơ thể cần giảm nhẹ nhiệt độ lõi để đi vào giấc ngủ sâu, vì vậy môi trường mát mẻ sẽ giúp bạn ngủ nhanh và ngon hơn. Tuy nhiên, “mát” không đồng nghĩa với “càng lạnh càng tốt”, theo Sleep Foundation (tổ chức về giấc ngủ của Mỹ).

Đặt nhiệt độ máy lạnh khoảng 25 - 27°C khi ngủ

Các chuyên gia khuyến nghị nên đặt nhiệt độ máy lạnh khoảng 25 - 27°C khi ngủ. Mức này đủ để làm mát cơ thể mà không gây lạnh sâu vào ban đêm - thời điểm nhiệt độ cơ thể tự nhiên giảm. Việc để nhiệt độ quá thấp có thể khiến bạn dễ bị lạnh về sáng, gây gián đoạn giấc ngủ.

Tiến sĩ Rachel Salas, bác sĩ thần kinh chuyên về giấc ngủ, Trung tâm Giấc ngủ Johns Hopkins (Mỹ), cho biết môi trường ngủ ổn định, không thay đổi nhiệt độ đột ngột là yếu tố quan trọng giúp duy trì giấc ngủ sâu. Theo bà Rachel Salas, việc điều chỉnh máy lạnh quá lạnh hoặc thay đổi nhiệt độ liên tục có thể khiến cơ thể phải “thích nghi lại”, làm giấc ngủ bị gián đoạn.

Một sai lầm phổ biến là để luồng gió thổi trực tiếp vào cơ thể. Điều này không chỉ gây khô da, khô họng mà còn có thể khiến bạn bị đau đầu, cứng cơ sau khi thức dậy. Tốt nhất nên điều chỉnh hướng gió lên trần hoặc sang 2 bên để không thổi thẳng vào người.

Tăng nhẹ nhiệt độ khi gần sáng

Ngoài ra, nên sử dụng chế độ hẹn giờ (timer) hoặc chế độ ngủ (sleep mode). Theo các chuyên gia, nhiệt độ ban đêm không cần duy trì quá thấp suốt cả đêm. Việc tăng nhẹ nhiệt độ về gần sáng sẽ giúp cơ thể thích nghi tự nhiên, tránh tình trạng lạnh sâu gây tỉnh giấc.

Không khí trong phòng máy lạnh thường khô hơn bình thường. Vì vậy, bạn có thể đặt một ly nước nhỏ hoặc sử dụng máy tạo ẩm để hạn chế khô da, khô mũi. Đồng thời, cần vệ sinh máy lạnh định kỳ để tránh bụi bẩn và vi khuẩn tích tụ, ảnh hưởng đến đường hô hấp.

Một môi trường ngủ lý tưởng không chỉ là nhiệt độ mà còn bao gồm độ ẩm, ánh sáng và tiếng ồn. Do đó, bên cạnh việc dùng máy lạnh đúng cách, bạn cũng nên giữ phòng ngủ tối, yên tĩnh và thông thoáng, theo Trường Y Harvard (Mỹ).

Cuối cùng, đừng quên kết hợp với thói quen sinh hoạt lành mạnh như tắm nước ấm trước khi ngủ, hạn chế dùng thiết bị điện tử và duy trì giờ ngủ cố định. Máy lạnh chỉ là công cụ hỗ trợ - yếu tố quyết định vẫn là cách bạn chăm sóc giấc ngủ của mình.