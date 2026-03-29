Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Nắng nóng: Cách sử dụng máy lạnh để ngủ ngon

Nguyễn Vy
Nguyễn Vy
29/03/2026 18:32 GMT+7

Trong những ngày nắng nóng, máy lạnh trở thành 'cứu cánh' giúp nhiều người dễ ngủ hơn. Tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng cách, thiết bị này lại có thể khiến bạn ngủ kém, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe.

Nhiệt độ phòng ngủ có vai trò quan trọng trong việc điều hòa giấc ngủ. Cơ thể cần giảm nhẹ nhiệt độ lõi để đi vào giấc ngủ sâu, vì vậy môi trường mát mẻ sẽ giúp bạn ngủ nhanh và ngon hơn. Tuy nhiên, “mát” không đồng nghĩa với “càng lạnh càng tốt”, theo Sleep Foundation (tổ chức về giấc ngủ của Mỹ).

Đặt nhiệt độ máy lạnh khoảng 25 - 27°C khi ngủ

Các chuyên gia khuyến nghị nên đặt nhiệt độ máy lạnh khoảng 25 - 27°C khi ngủ. Mức này đủ để làm mát cơ thể mà không gây lạnh sâu vào ban đêm - thời điểm nhiệt độ cơ thể tự nhiên giảm. Việc để nhiệt độ quá thấp có thể khiến bạn dễ bị lạnh về sáng, gây gián đoạn giấc ngủ.

Tiến sĩ Rachel Salas, bác sĩ thần kinh chuyên về giấc ngủ, Trung tâm Giấc ngủ Johns Hopkins (Mỹ), cho biết môi trường ngủ ổn định, không thay đổi nhiệt độ đột ngột là yếu tố quan trọng giúp duy trì giấc ngủ sâu. Theo bà Rachel Salas, việc điều chỉnh máy lạnh quá lạnh hoặc thay đổi nhiệt độ liên tục có thể khiến cơ thể phải “thích nghi lại”, làm giấc ngủ bị gián đoạn.

Các chuyên gia khuyến nghị nên đặt nhiệt độ máy lạnh khoảng 25 - 27°C khi ngủ

Một sai lầm phổ biến là để luồng gió thổi trực tiếp vào cơ thể. Điều này không chỉ gây khô da, khô họng mà còn có thể khiến bạn bị đau đầu, cứng cơ sau khi thức dậy. Tốt nhất nên điều chỉnh hướng gió lên trần hoặc sang 2 bên để không thổi thẳng vào người.

Tăng nhẹ nhiệt độ khi gần sáng

Ngoài ra, nên sử dụng chế độ hẹn giờ (timer) hoặc chế độ ngủ (sleep mode). Theo các chuyên gia, nhiệt độ ban đêm không cần duy trì quá thấp suốt cả đêm. Việc tăng nhẹ nhiệt độ về gần sáng sẽ giúp cơ thể thích nghi tự nhiên, tránh tình trạng lạnh sâu gây tỉnh giấc.

Không khí trong phòng máy lạnh thường khô hơn bình thường. Vì vậy, bạn có thể đặt một ly nước nhỏ hoặc sử dụng máy tạo ẩm để hạn chế khô da, khô mũi. Đồng thời, cần vệ sinh máy lạnh định kỳ để tránh bụi bẩn và vi khuẩn tích tụ, ảnh hưởng đến đường hô hấp.

Một môi trường ngủ lý tưởng không chỉ là nhiệt độ mà còn bao gồm độ ẩm, ánh sáng và tiếng ồn. Do đó, bên cạnh việc dùng máy lạnh đúng cách, bạn cũng nên giữ phòng ngủ tối, yên tĩnh và thông thoáng, theo Trường Y Harvard (Mỹ).

Cuối cùng, đừng quên kết hợp với thói quen sinh hoạt lành mạnh như tắm nước ấm trước khi ngủ, hạn chế dùng thiết bị điện tử và duy trì giờ ngủ cố định. Máy lạnh chỉ là công cụ hỗ trợ - yếu tố quyết định vẫn là cách bạn chăm sóc giấc ngủ của mình.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận