Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Đêm nào bạn cũng ngủ bật máy lạnh: Điều gì xảy ra với cơ thể?

Thiên Lan
Thiên Lan
24/09/2025 07:05 GMT+7

Ngủ bật máy lạnh đã trở thành thói quen quen thuộc của nhiều người, đặc biệt trong những ngày nóng bức. Không ít gia đình coi việc duy trì nhiệt độ mát mẻ suốt đêm là một phần không thể thiếu trong giấc ngủ hằng ngày.

Bác sĩ Valerie Cacho, chuyên về y học giấc ngủ, người sáng lập công ty giáo dục về giấc ngủ Sleephoria (Mỹ), sẽ giải thích rõ những "được - mất" của thói quen bật máy lạnh khi ngủ.

Bác sĩ Valerie Cacho cho biết: Giấc ngủ là chìa khóa cho sức khỏe tổng thể và tinh thần sảng khoái, và nghiên cứu cho thấy ngủ ở nhiệt độ mát mẻ có thể hỗ trợ sức khỏe tốt hơn. Từ giấc ngủ chất lượng hơn đến cải thiện tâm trạng, sau đây là một số lợi ích của việc ngủ bật máy lạnh, theo Verywell Health.

Đêm nào bạn cũng ngủ bật máy lạnh: Điều gì xảy ra với cơ thể? - Ảnh 1.

Nghiên cứu cho thấy ngủ ở nhiệt độ mát mẻ có thể hỗ trợ sức khỏe tốt hơn

Ảnh: AI

Chất lượng giấc ngủ có thể được cải thiện. Nghiên cứu cho thấy nhiều người ngủ ít hơn khi nhiệt độ tăng. Vì vậy, chắc chắn, ngủ trong phòng lạnh có thể giúp bạn ngủ nhiều hơn và ngon hơn. Nhiệt độ mát mẻ kích thích sản xuất hoóc môn ngủ melatonin, giúp mọi người dễ dàng chìm vào giấc ngủ và duy trì giấc ngủ, từ đó cải thiện chất lượng giấc ngủ tổng thể.

Ngủ nhanh hơn. Nhiệt độ cơ thể tự nhiên giảm xuống khi chuẩn bị đi ngủ. Vì vậy, làm mát không khí có thể hỗ trợ quá trình này bằng cách báo hiệu nhanh hơn cho cơ thể rằng đã đến lúc ngủ. Điều này có thể giúp mọi người ngủ nhanh hơn, vì nghiên cứu cho thấy nhiệt độ ấm hơn có thể làm chậm thời gian đi vào giấc ngủ.

Đối phó với chứng đổ mồ hôi đêm. Đổ mồ hôi đêm và bốc hỏa ở phụ nữ tiền mãn kinh có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ. Đảm bảo nhiệt độ phòng ngủ mát mẻ hơn có thể giúp mang lại giấc ngủ tốt hơn.

Có thể chống lão hóa. Ngoài tác dụng hỗ trợ giấc ngủ, melatonin còn là một chất chống oxy hóa hỗ trợ quá trình chống lão hóa. Vì ngủ ở nhiệt độ mát hơn có thể thúc đẩy sản xuất melatonin, nên các nỗ lực chống lão hóa tổng thể trong cơ thể có thể được tăng cường.

Những nhược điểm tiềm ẩn khi ngủ bật máy lạnh

Ngủ phòng máy lạnh có thể ảnh hưởng đến một số tình trạng sức khỏe: Nghiên cứu cho thấy đối với người bệnh hen suyễn và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), không khí lạnh có thể gây viêm phổi và cản trở tuần hoàn máu trong cơ thể.

Để ngủ ngon hơn, cần làm gì thêm?

Các chuyên gia khuyến nghị những lời khuyên sau để giúp cải thiện giấc ngủ:

  • Duy trì lịch ngủ - thức đều đặn mỗi ngày.
  • Hạn chế ăn nhiều, uống rượu và caffeine vào buổi tối.
  • Tập thể dục vào buổi sáng.
  • Tránh ánh sáng xanh từ điện thoại và màn hình máy tính vào buổi tối.
  • Giữ phòng ngủ tối, yên tĩnh.

Tin liên quan

Cách ngủ máy lạnh mà không bị đau họng

Cách ngủ máy lạnh mà không bị đau họng

Vào những ngày nắng nóng, máy lạnh giúp nhiều người có được giấc ngủ mát mẻ, dễ chịu.

Khám phá thêm chủ đề

Máy lạnh ngủ máy lạnh Giấc ngủ melatonin Phòng lạnh Lão hóa viêm phổi Mồ hôi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận