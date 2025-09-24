Đêm nào bạn cũng ngủ bật máy lạnh: Điều gì xảy ra với cơ thể?

Bác sĩ Valerie Cacho, chuyên về y học giấc ngủ, người sáng lập công ty giáo dục về giấc ngủ Sleephoria (Mỹ), sẽ giải thích rõ những "được - mất" của thói quen bật máy lạnh khi ngủ.

Bác sĩ Valerie Cacho cho biết: Giấc ngủ là chìa khóa cho sức khỏe tổng thể và tinh thần sảng khoái, và nghiên cứu cho thấy ngủ ở nhiệt độ mát mẻ có thể hỗ trợ sức khỏe tốt hơn. Từ giấc ngủ chất lượng hơn đến cải thiện tâm trạng, sau đây là một số lợi ích của việc ngủ bật máy lạnh, theo Verywell Health.

Nghiên cứu cho thấy ngủ ở nhiệt độ mát mẻ có thể hỗ trợ sức khỏe tốt hơn Ảnh: AI

Chất lượng giấc ngủ có thể được cải thiện. Nghiên cứu cho thấy nhiều người ngủ ít hơn khi nhiệt độ tăng. Vì vậy, chắc chắn, ngủ trong phòng lạnh có thể giúp bạn ngủ nhiều hơn và ngon hơn. Nhiệt độ mát mẻ kích thích sản xuất hoóc môn ngủ melatonin, giúp mọi người dễ dàng chìm vào giấc ngủ và duy trì giấc ngủ, từ đó cải thiện chất lượng giấc ngủ tổng thể.

Ngủ nhanh hơn. Nhiệt độ cơ thể tự nhiên giảm xuống khi chuẩn bị đi ngủ. Vì vậy, làm mát không khí có thể hỗ trợ quá trình này bằng cách báo hiệu nhanh hơn cho cơ thể rằng đã đến lúc ngủ. Điều này có thể giúp mọi người ngủ nhanh hơn, vì nghiên cứu cho thấy nhiệt độ ấm hơn có thể làm chậm thời gian đi vào giấc ngủ.

Đối phó với chứng đổ mồ hôi đêm. Đổ mồ hôi đêm và bốc hỏa ở phụ nữ tiền mãn kinh có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ. Đảm bảo nhiệt độ phòng ngủ mát mẻ hơn có thể giúp mang lại giấc ngủ tốt hơn.

Có thể chống lão hóa. Ngoài tác dụng hỗ trợ giấc ngủ, melatonin còn là một chất chống oxy hóa hỗ trợ quá trình chống lão hóa. Vì ngủ ở nhiệt độ mát hơn có thể thúc đẩy sản xuất melatonin, nên các nỗ lực chống lão hóa tổng thể trong cơ thể có thể được tăng cường.

Những nhược điểm tiềm ẩn khi ngủ bật máy lạnh

Ngủ phòng máy lạnh có thể ảnh hưởng đến một số tình trạng sức khỏe: Nghiên cứu cho thấy đối với người bệnh hen suyễn và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), không khí lạnh có thể gây viêm phổi và cản trở tuần hoàn máu trong cơ thể.

Để ngủ ngon hơn, cần làm gì thêm?

Các chuyên gia khuyến nghị những lời khuyên sau để giúp cải thiện giấc ngủ: