Phương pháp điều trị ung thư vú mới nhiều triển vọng

Đối với nhiều phụ nữ, chẩn đoán ung thư vú đồng nghĩa phải phẫu thuật, gây mê và thời gian hồi phục dài.

Nhưng đối với các khối u có nguy cơ thấp, các bác sĩ hiện đang nghiên cứu một phương pháp tiếp cận khác: đông lạnh. Kỹ thuật này được sử dụng để đông lạnh mô khối u và cho phép bệnh nhân về nhà ngay trong ngày.

Bác sĩ Richard Fine chuyên phẫu thuật ung thư vú, từ Trung tâm Ung thư West ở Germantown (bang Tennessee, Mỹ) cho biết phương pháp này không liên quan đến việc loại bỏ bất kỳ mô vú nào.

“Phương pháp đông lạnh hoạt động bằng cách đặt một đầu dò vào khối u, dưới sự hướng dẫn của siêu âm. Hệ thống sẽ lưu thông nitơ lỏng làm đông lạnh khối u và tạo thành một khối cầu băng. Khối cầu băng sau đó sẽ tiêu diệt mô, và sau đó cơ thể sẽ hấp thụ lại mô theo thời gian”.

Hệ thống đông lạnh mô (cryoablation), do công ty IceCure Medical sản xuất, được phép sử dụng trong các trường hợp cụ thể.

Bác sĩ đang thực hiện kỹ thuật đông lạnh mô khối u vú cho bệnh nhân ẢNH: ICECURE

Bệnh nhân từ 70 tuổi trở lên mắc khối u vú nguy cơ thấp, kích thước 1,5 cm trở xuống, và đang được điều trị bằng liệu pháp nội tiết bổ trợ.

Bà Peggy Stehling (80 tuổi) là một trong những bệnh nhân đó.

“Bác sĩ Fine đã giải thích cho tôi. Ông ấy nói họ đang sử dụng nó cho ung thư vú, ung thư đại tràng, ung thư gan, ung thư thận và ung thư tuyến tiền liệt. Ngay khi ông ấy nói với tôi điều đó, tôi cảm thấy một sự bình tĩnh bao trùm lấy mình. Tôi vẫn còn nhớ điều đó. Đó thực sự là một điều may mắn”.

IceCure cho biết thủ thuật này dự kiến sẽ được thực hiện dưới gây tê cục bộ và thường trong vòng chưa đầy một giờ. Họ cho biết sẽ có sẹo tối thiểu và thời gian phục hồi nhanh hơn so với phẫu thuật truyền thống.

Mặc dù vậy, việc sử dụng nó vẫn còn hạn chế - và công ty đang lên kế hoạch cho một nghiên cứu theo dõi lớn hơn với 400 bệnh nhân để kiểm tra công nghệ này.

Đối với bà Stehling, kỹ thuật này là một bước đột phá, sau khi bà phát hiện ra khối u trong một lần chụp nhũ ảnh định kỳ. “Mọi phụ nữ nên biết rằng việc khám sức khỏe định kỳ rất quan trọng. Rất nhiều phụ nữ chưa bao giờ khám sức khỏe định kỳ. Và tôi khuyến khích tất cả phụ nữ nên đi khám”.