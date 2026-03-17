Chánh văn phòng Nhà Trắng bị ung thư vú

Vi Trân
17/03/2026 08:12 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles đã được chẩn đoán mắc ung thư vú giai đoạn đầu.

Trong một thông báo ngày 16.3, Tổng thống Trump cho biết Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles đã bị mắc ung thư vú giai đoạn đầu nhưng sẽ tiếp tục làm việc trong khi điều trị, theo Reuters.

Chánh văn phòng Nhà Trắng bị ung thư vú - Ảnh 1.

Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles được chẩn đoán mắc ung thư vú giai đoạn đầu và đang điều trị

ẢNH: REUTERS

Bà Wiles (69 tuổi) là người phụ nữ đầu tiên giữ chức Chánh văn phòng Nhà Trắng. Bà Wile luôn sát cánh bên ông Trump kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng vào tháng 1.2025. Đảng Cộng hòa ca ngợi bà vì đã mang lại kỷ luật hơn cho văn phòng tổng thống trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump, đồng thời cho phép tổng thống làm việc suôn sẻ.

"Sức mạnh và sự tận tâm của bà ấy trong việc tiếp tục làm công việc mà bà ấy yêu thích và làm rất tốt, trong khi đang điều trị, nói lên tất cả những gì bạn cần biết về bà ấy", ông Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, đồng thời cho biết thêm rằng tiên lượng của bà Wiles rất tốt.

Ông Trump nói rằng vị trợ lý đã quyết định bắt đầu điều trị ngay lập tức và sẽ "dành gần như toàn thời gian tại Nhà Trắng" trong thời gian đó.

Ngay sau khi thông báo về chẩn đoán của bà Wiles, ông Trump xuất hiện cùng bà tại một sự kiện ở Nhà Trắng, kéo ghế cho bà khi bà ngồi cạnh ông. Mặc chiếc áo khoác màu hồng, bà Wiles đã nhận được những cái ôm từ một số người tham dự khi bà bước vào phòng.

Chánh văn phòng Nhà Trắng bị ung thư vú - Ảnh 2.

Tổng thống Trump kéo ghế cho bà Wiles trong sự kiện tại Nhà Trắng ngày 16.3

ẢNH: REUTERS

Susie Wiles là người quản lý chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump và được coi là một trong những cố vấn chính trị quan trọng nhất của ông.

Trong một tuyên bố, bà Wiles cho biết bà rất mừng vì bệnh ung thư được phát hiện sớm.

"Gần 1/8 phụ nữ ở Mỹ sẽ phải đối mặt với chẩn đoán này. Mỗi ngày, những người phụ nữ này vẫn tiếp tục nuôi dạy gia đình, đi làm và phục vụ cộng đồng của họ với sức mạnh và quyết tâm. Giờ đây tôi cũng gia nhập đội ngũ của họ. Tôi được khích lệ bởi tiên lượng tốt. Tôi cũng vô cùng biết ơn sự hỗ trợ và động viên của Tổng thống Trump khi tôi trải qua quá trình điều trị và tiếp tục phục vụ trong vai trò hiện tại của mình", bà Wiles bày tỏ.

Rộ tin Chánh văn phòng Nhà Trắng bị mạo danh

Các cơ quan liên bang Mỹ đang điều tra một vụ xâm nhập điện thoại và mạo danh Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles.

Chánh văn phòng Nhà Trắng vừa được ông Trump bổ nhiệm là ai?

Bị chánh văn phòng nói 'mang tính cách người nghiện rượu', ông Trump phản ứng sao?

