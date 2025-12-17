Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Bị chánh văn phòng nói 'mang tính cách người nghiện rượu', ông Trump phản ứng sao?

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
17/12/2025 07:33 GMT+7

Trong bài phỏng vấn mới được công bố, Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles đã đưa ra những nhận xét về Tổng thống Mỹ Donald Trump, cũng như các vấn đề trong nội bộ chính quyền Mỹ.

Tạp chí Vanity Fair ngày 16.12 đăng loạt bài phỏng vấn bà Susie Wiles, trong đó bà đã nhận xét về tính cách Tổng thống Trump và Phó tổng thống JD Vance.

Bà cho rằng ông Trump “có tính cách của một người nghiện rượu”. Bà nêu rằng ông Trump không uống rượu và làm việc với quan điểm rằng “không có việc gì ông ấy không thể làm được”. Bà Wiles cũng đề cập việc lớn lên trong một gia đình có người cha nghiện rượu đã giúp bà có kỹ năng làm việc với những người “có cá tính mạnh mẽ”.

Bị chánh văn phòng nói 'mang tính cách người nghiện rượu', ông Trump phản ứng ra sao? - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chánh văn phòng Susie Wiles (phải) tại Nhà Trắng hồi tháng 2

ẢNH: AP

Tổng thống Trump phản hồi trên tờ The New York Times ngày 16.12 rằng ông hoàn toàn tự tin vào cấp dưới của mình. Ông Trump cho biết bà Wiles đã đúng khi nói ông có tính cách người nghiện rượu và không cảm thấy bị xúc phạm về cách dùng từ của bà Wiles. Tổng thống Mỹ giải thích rằng ông “có tính chiếm hữu và dễ nghiện”.

“Mọi người đều biết tôi không uống rượu. Tôi thường nói nếu uống thì tôi rất dễ trở thành người nghiện. Tôi đã nói điều đó nhiều lần. Đó là một tính cách chiếm hữu cao”, ông Trump nói.

Bà Susie Wiles cũng nêu rằng Phó tổng thống JD Vance là người “theo thuyết âm mưu” trong nhiều năm. Ông Vance đã lên tiếng bảo vệ bà Wiles, nói rằng ông ngưỡng mộ sự nhất quán và chân thành của bà khi làm việc. “Tôi chưa từng thấy bà ấy bất trung với tổng thống. Điều đó khiến bà trở thành Chánh văn phòng Nhà Trắng tốt nhất mà tổng thống có thể mong muốn”, ông Vance nói.

Ông cũng nêu thêm bản thân thường xuyên nói đùa với bà Wiles về thuyết âm mưu. “Đôi khi tôi là người theo thuyết âm mưu, nhưng tôi chỉ tin vào những thuyết âm mưu có thật”, ông Vance nói với phóng viên khi đang ở bang Pennsylvania ngày 16.12.

Ông Trump kiện BBC, đòi 10 tỉ USD vì chỉnh sửa phát biểu liên quan bạo loạn

Cũng theo nội dung phỏng vấn, bà Wiles cho biết đã đề nghị Tổng thống Trump hoãn quyết định áp thuế nhưng bất thành. Bà được cho là đã nhận xét chính sách thuế quan đã gây ra những chia rẽ trong nội bộ Nhà Trắng, nêu thêm quyết định áp thuế “nghiêm trọng hơn tôi tưởng”.

Bài phỏng vấn chỉ ra bà Wiles cũng không đồng tình với cách làm của Ban hiệu quả chính phủ Mỹ (DOGE) hồi đầu năm, khi đã giải thể Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID). Bà Wiles cũng nêu những quan ngại về chính sách nhập cư, cho rằng quy trình này cần được đánh giá kỹ lưỡng khi có sự không chắc chắn.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói với các phóng viên rằng bà Wiles rất xuất sắc, đồng thời cho rằng bài phỏng vấn do Vanity Fair đăng tải "mang tính thiên vị và bỏ sót thông tin và những phát ngôn bị cắt khỏi ngữ cảnh". 

Tổng thống Trump nói rằng: "Từ những gì tôi nghe thấy, những thông tin trong buổi phỏng vấn không chính xác và người phỏng vấn đã cố tình đưa ra những nhận định sai lệch".

Nhà Trắng lên tiếng sau khi vết bầm xuất hiện trở lại trên mu bàn tay phải của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong thời gian gần đây dẫn đến những nghi vấn về tình trạng sức khỏe của ông.

