Bệnh nhân được chuyển đến cấp cứu trong tình trạng đau bụng dữ dội, vã mồ hôi, niêm mạc nhợt và đi tiêu ra máu đỏ tươi với lượng lớn, khoảng 300 ml. Theo người nhà, chỉ trong vòng 6 giờ trước đó, bệnh nhân liên tục bị xuất huyết "xối xả", khiến nguy cơ sốc mất máu cận kề. Tại Khoa Cấp cứu, các bác sĩ nhanh chóng triển khai hồi sức tích cực, truyền dịch và truyền máu. Tuy nhiên, nội soi dạ dày, tá tràng và đại tràng đều không xác định được vị trí chảy máu. Hình ảnh CT-Scan có cản quang chỉ gợi ý nghi ngờ tổn thương ở đoạn hồi tràng (ruột non). Dù đã truyền 4 đơn vị máu, tình trạng bệnh nhân vẫn không cải thiện, trong khi tuổi cao và nhiều bệnh nền khiến nguy cơ tử vong tăng cao. Trước tình thế khẩn cấp, ê-kíp quyết định phẫu thuật nội soi cấp cứu để tìm nguồn chảy máu thì thấy tình trạng chảy máu ồ ạt ở ruột non.

Chảy máu ồ ạt ở ruột non, bệnh nhân 82 tuổi được cứu ngoạn mục ẢNH: TAM DÂN