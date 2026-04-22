Chảy máu ồ ạt ở ruột non, bệnh nhân 82 tuổi được cứu ngoạn mục
Sức khỏe

Tam Dân
22/04/2026 14:00 GMT+7

Các bác sĩ Bệnh viện Bình Dân vừa kịp thời phẫu thuật, cứu sống một bệnh nhân nữ 82 tuổi (ngụ Đồng Tháp) trong tình trạng xuất huyết tiêu hóa nặng, với vị trí tổn thương hiếm gặp, chảy máu ồ ạt ở ruột non - khu vực khó tiếp cận bằng các phương pháp chẩn đoán thông thường.

Bệnh nhân được chuyển đến cấp cứu trong tình trạng đau bụng dữ dội, vã mồ hôi, niêm mạc nhợt và đi tiêu ra máu đỏ tươi với lượng lớn, khoảng 300 ml. Theo người nhà, chỉ trong vòng 6 giờ trước đó, bệnh nhân liên tục bị xuất huyết "xối xả", khiến nguy cơ sốc mất máu cận kề. Tại Khoa Cấp cứu, các bác sĩ nhanh chóng triển khai hồi sức tích cực, truyền dịch và truyền máu. Tuy nhiên, nội soi dạ dày, tá tràng và đại tràng đều không xác định được vị trí chảy máu. Hình ảnh CT-Scan có cản quang chỉ gợi ý nghi ngờ tổn thương ở đoạn hồi tràng (ruột non). Dù đã truyền 4 đơn vị máu, tình trạng bệnh nhân vẫn không cải thiện, trong khi tuổi cao và nhiều bệnh nền khiến nguy cơ tử vong tăng cao. Trước tình thế khẩn cấp, ê-kíp quyết định phẫu thuật nội soi cấp cứu để tìm nguồn chảy máu thì thấy tình trạng chảy máu ồ ạt ở ruột non.

Chảy máu ồ ạt ở ruột non, bệnh nhân 82 tuổi được cứu ngoạn mục

ẢNH: TAM DÂN

Tin liên quan

Bác sĩ ơi: Những sai lầm thường gặp khi cứu người hóc dị vật

Chỉ một phút bất cẩn khi ăn uống, dị vật có thể đẩy nạn nhân vào tình huống nguy kịch chỉ trong vài giây. Thế nhưng, thay vì xử lý đúng cách, nhiều người lại mắc những sai lầm phổ biến trong sơ cứu, vô tình khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn. Nhận biết sớm dấu hiệu hóc dị vật và thực hiện đúng kỹ năng sơ cấp cứu chính là yếu tố then chốt để giành lại sự sống cho nạn nhân trong những khoảnh khắc sinh tử.

Hay quên có phải là dấu hiệu của bệnh Alzheimer?

Phát hiện ung thư tuyến tiền liệt chỉ qua dấu hiệu tiểu đêm

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
