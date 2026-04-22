Hay quên có phải là dấu hiệu của bệnh alzheimer?

Tuy nhiên, theo các chuyên gia từ Harvard Health, phần lớn những sự cố này chỉ là hệ quả tất yếu của quá trình lão hóa tự nhiên hoặc do sự xao nhãng nhất thời, thay vì là dấu hiệu của sự suy giảm nhận thức nghiêm trọng như bệnh Alzheimer.

Tiến sĩ Andrew Budson, giảng viên thần kinh học tại Trường Y Harvard, giải thích rằng bộ não có một cơ chế hoạt động giống như hệ thống lưu trữ hồ sơ. Trong đó, thùy trán đóng vai trò là nhân viên lưu trữ có nhiệm vụ thu thập và truy xuất thông tin. Khi con người già đi, thùy trán hoạt động kém hiệu quả hơn, dẫn đến việc chúng ta cần nhiều thời gian hơn để nhớ lại một chi tiết nào đó. Ngoài ra, các yếu tố như căng thẳng, thiếu ngủ, mệt mỏi hoặc tác dụng phụ của một số loại thuốc cũng có thể gây ra những sự cố tạm thời này.