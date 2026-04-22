Hay quên có phải là dấu hiệu của bệnh Alzheimer?
Trang Châu - Bùi Oanh
22/04/2026 09:03 GMT+7

Bỗng dưng quên mất lý do bước vào một căn phòng hay nhất thời không nhớ ra tên người quen là trải nghiệm phổ biến khiến nhiều người lo lắng về nguy cơ mắc bệnh Alzheimer.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia từ Harvard Health, phần lớn những sự cố này chỉ là hệ quả tất yếu của quá trình lão hóa tự nhiên hoặc do sự xao nhãng nhất thời, thay vì là dấu hiệu của sự suy giảm nhận thức nghiêm trọng như bệnh Alzheimer.

Tiến sĩ Andrew Budson, giảng viên thần kinh học tại Trường Y Harvard, giải thích rằng bộ não có một cơ chế hoạt động giống như hệ thống lưu trữ hồ sơ. Trong đó, thùy trán đóng vai trò là nhân viên lưu trữ có nhiệm vụ thu thập và truy xuất thông tin. Khi con người già đi, thùy trán hoạt động kém hiệu quả hơn, dẫn đến việc chúng ta cần nhiều thời gian hơn để nhớ lại một chi tiết nào đó. Ngoài ra, các yếu tố như căng thẳng, thiếu ngủ, mệt mỏi hoặc tác dụng phụ của một số loại thuốc cũng có thể gây ra những sự cố tạm thời này.

Bác sĩ ơi: Những sai lầm thường gặp khi cứu người hóc dị vật

Chỉ một phút bất cẩn khi ăn uống, dị vật có thể đẩy nạn nhân vào tình huống nguy kịch chỉ trong vài giây. Thế nhưng, thay vì xử lý đúng cách, nhiều người lại mắc những sai lầm phổ biến trong sơ cứu, vô tình khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn. Nhận biết sớm dấu hiệu hóc dị vật và thực hiện đúng kỹ năng sơ cấp cứu chính là yếu tố then chốt để giành lại sự sống cho nạn nhân trong những khoảnh khắc sinh tử.

bệnh Alzheimer sa sút trí tuệ dấu hiệu cảnh báo Lão hóa
