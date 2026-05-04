Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM tiếp nhận 3 trẻ em bị ngạt nước dịp nghỉ lễ

Sáng 4.5, PGS-TS Phạm Văn Quang, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM, cho biết trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 vừa qua, bệnh viện đã liên tiếp tiếp nhận 3 trường hợp trẻ em bị ngạt nước trong tình trạng nguy kịch.

Cụ thể, ngày 28.4, bệnh viện tiếp nhận bé trai 7 tuổi (ở Đà Lạt, Lâm Đồng) bị ngạt nước tại hồ bơi ở Hồ Tràm (TP.HCM). Ngày 30.4, bệnh viện tiếp nhận bé trai 9 tuổi (ở Tây Ninh) cũng bị ngạt nước tại hồ bơi. Đến ngày 3.5, bệnh viện tiếp tục tiếp nhận bé trai 5 tuổi (ở xã Hóc Môn, TP.HCM), bị ngạt nước tại hồ bơi.

"Cả ba bệnh nhi có đặc điểm chung là không biết bơi, khi đi hồ bơi thì bị ngạt nước. Khi được phát hiện và vớt lên, các bé đều đã ngưng tim", PGS-TS Phạm Văn Quang chia sẻ.

Bệnh nhi bị ngạt nước trong dịp nghỉ lễ đang được y bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM tích cực điều trị ẢNH: BSCC

Tuy nhiên, cả 3 cháu đều được cấp cứu ngưng tim, ngưng thở tại chỗ ban đầu rất tốt, tim đập trở lại và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương trước khi chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1.

"Có thể do các bé ở trong nước lâu nên khi nhập viện đều trong tình trạng hôn mê sâu, thiếu ô xy não nặng và suy hô hấp. Cả 3 bé được điều trị tích cực ngay từ đầu, gồm thở máy, dùng thuốc vận mạch trợ tim, chống phù não, chống co giật và hạ thân nhiệt để bảo vệ não", PGS-TS Phạm Văn Quang thông tin.

Hiện cả 3 bệnh nhi đã có tín hiệu hồi phục khả quan. Các bác sĩ đang tiếp tục đánh giá các vấn đề liên quan, nhằm giảm thiểu di chứng để các bé có thể trở lại cuộc sống bình thường.

Hiện Bệnh viện Nhi đồng 1 điều trị cho 5 trẻ em bị ngạt nước (trong đó có 2 bé nhập viện trước đó). Vì vậy, PGS-TS Phạm Văn Quang cảnh báo nguy cơ ngạt nước đối với trẻ em trong mùa nắng nóng và sắp tới là mùa hè, khi trẻ đi hồ bơi nhiều.

Ông kêu gọi phụ huynh khi đưa con đi bơi cần giám sát chặt chẽ, đặc biệt với trẻ chưa biết bơi, đồng thời nên cho trẻ tham gia học bơi. Ngoài ra, cần nâng cao khả năng cấp cứu ngưng tim, ngưng thở tại các hồ bơi.

Theo báo cáo của Bệnh viện Nhi đồng 1, từ ngày 28.4 - sáng 4.5, Bệnh viện Nhi đồng 1 đã tiếp nhận 15.720 ca khám, cấp cứu, tăng hơn 2.000 ca so với cùng kỳ năm 2025, nhưng số ca cấp cứu do tai nạn giao thông giảm hơn một nửa, chỉ còn 10 ca. Số ca nhập viện là 1.075 ca, tăng 100 ca so với cùng kỳ.

Còn theo báo cáo của Bệnh viện Chợ Rẫy, từ ngày 30.4 - 3.5, bệnh viện tiếp nhận 1.088 ca cấp cứu, giảm 2,5% so với cùng kỳ năm trước. Số ca chuyển mổ cấp cứu là 97 ca, giảm 10,8%.

Trong đó, cấp cứu do tai nạn giao thông là 154 ca, giảm 20%; tai nạn sinh hoạt 49 ca, giảm 42%; đả thương 21 ca, tăng 19%; ngộ độc 4 ca (cùng kỳ 1 ca); rắn, rít, côn trùng cắn 8 ca, tương đương cùng kỳ.

Ngoài ra, lượng máu sử dụng trong dịp nghỉ lễ cũng giảm, chỉ 439 đơn vị, giảm 20% so với cùng kỳ năm trước.