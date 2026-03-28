Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bệnh tay chân miệng tăng mạnh, nhiều trẻ không nổi ban rõ, dễ bị bỏ sót

Duy Tính
28/03/2026 12:51 GMT+7

Ca bệnh tay chân miệng tăng mạnh, nhiều trẻ không nổi ban rõ, dễ bị bỏ sót. Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh theo dõi kỹ, phát hiện sớm để tránh biến chứng.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, 3 tháng đầu năm 2025 cả nước ghi nhận gần 25.094 ca mắc bệnh tay chân miệng, cao hơn 5 lần so với cùng kỳ năm 2025 (4.900 ca). Đã có 4 ca bệnh tay chân miệng tử vong, chủ yếu là tại TP.HCM. Trong đó, riêng khu vực phía nam số ca mắc chiếm gần 72% (18.031 ca).

Theo Bộ Y tế, bệnh chủ yếu gặp ở trẻ dưới 10 tuổi (chiếm 99,3%), trong đó hay gặp ở nhóm từ 1 - 5 tuổi, trẻ đi nhà trẻ và mẫu giáo (chiếm 92,7%).

Theo cảnh báo của Sở Y tế TP.HCM, hiện ghi nhận sự xuất hiện của chủng vi rút Entero vi rút 71 (EV71). Đây là chủng vi rút có độc lực cao, lây lan nhanh, dễ gây biến chứng nặng và có nguy cơ tử vong, đặc biệt ở trẻ dưới 5 tuổi.

Nhiều dấu hiệu không điển hình rất dễ bỏ lọt bệnh

Bác sĩ Dư Tuấn Quy, Trưởng khoa Nhiễm - thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1, cho biết bệnh tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi rút đường ruột gây ra.

Bệnh đặc trưng bởi các tổn thương dạng phỏng nước tại niêm mạc miệng, lòng bàn tay, bàn chân, mông hoặc đầu gối. Bệnh có thể xuất hiện quanh năm, thường bùng phát mạnh vào thời điểm từ tháng 3 - 5 và từ tháng 9 - 12 hằng năm. Bệnh thường gặp ở trẻ dưới 5 tuổi vì trẻ hay có thói quen cho tay vào miệng.

Triệu chứng điển hình của bệnh tay chân miệng

ẢNH: DUY TÍNH

Theo bác sĩ Dư Tuấn Quy, điều đáng chú ý hiện nay là nhiều ca bệnh có biểu hiện không còn "kinh điển" như trước. Tại Bệnh viện Nhi đồng 1 ghi nhận không ít trường hợp trẻ không có ban rõ ở tay chân, mà lại xuất hiện ở những vị trí kín đáo như vùng mông, quanh hậu môn hoặc chỉ lấm tấm ở rìa ngón tay, ngón chân. Đây là những vị trí rất dễ bị bỏ sót nếu phụ huynh không kiểm tra kỹ.

Bác sĩ Quy khuyến cáo phụ huynh cần kiểm tra toàn diện khi tắm cho trẻ, đặc biệt chú ý vùng mông, quanh hậu môn, khoang miệng và rìa ngón tay, ngón chân. Đồng thời, việc theo dõi chế độ ăn uống, sinh hoạt hằng ngày cũng giúp phát hiện sớm những thay đổi bất thường.

Ngay cả khi chưa thấy nốt ban rõ ràng, nếu trẻ có biểu hiện đau miệng, sốt, biếng ăn, chảy nước miếng hoặc quấy khóc kéo dài hoặc có dấu hiệu nghi ngờ bệnh tay chân miệng thì không nên chủ quan, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế thăm khám sớm. Đây là "thời điểm vàng" để kiểm soát bệnh và ngăn biến chứng. Nếu xác định mắc bệnh, trẻ buộc phải nghỉ học để tránh lây lan.

Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần kiểm tra kỹ để có thể phát hiện con mình có thể mắc bệnh tay chân miệng

ẢNH: DUY TÍNH

Cho trẻ khám bệnh tay chân miệng khi nào?

Theo bác sĩ Dư Tuấn Quy, cần cho trẻ khám ngay (kể cả ban đêm) khi có các dấu hiệu như:

  • Sốt cao trên 39 độ, giật mình chới với.
  • Đi đứng loạng choạng, run chi, đảo mắt.
  • Nôn nói nhiều, khó thở.
  • Quấy khóc nhiều, bứt rứt, co giật.

Cách phòng ngừa và chăm sóc trẻ mắc bệnh tại nhà

Theo bác sĩ Dư Tuấn Quy, khi trẻ mắc bệnh tay chân miệng thì cần cách ly trẻ lành với trẻ mắc bệnh để ngăn lây lan. Cho trẻ nghỉ học ít nhất 7 ngày.

Người chăm sóc trẻ mang khẩu trang, rửa tay bằng xà bông, đặc biệt sau khi thay quần áo, tã, tiếp xúc phân, nước bọt khăn trải giường của trẻ.

Cần lau sàn, rửa sạch đồ chơi, vật dụng, tay nắm cửa, thanh vịn, lan can, sàn nhà. Thường xuyên tắm cho trẻ mỗi ngày.

Đảm bảo chế độ dinh dưỡng đầy đủ. Cho trẻ ăn thức ăn dễ tiêu và uống nhiều nước.

Khoa Nhiễm - thần kinh Bệnh viện Nhi đồng 1 đang điều trị cho 30 trẻ mắc tay chân miệng, trong đó có 7 ca bệnh nặng

ẢNH: DUY TÍNH

Những điều không nên làm khi trẻ mắc bệnh tay chân miệng

  • Không cho trẻ ăn các loại thức ăn, đồ uống có vị chua, cay, thô cứng.
  • Không tự ý chích vỡ các mụn nước, tự ý dùng kháng sinh.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận