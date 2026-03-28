Bệnh tay chân miệng tăng mạnh, nhiều trẻ không nổi ban rõ, dễ bị bỏ sót

Theo báo cáo của Bộ Y tế, 3 tháng đầu năm 2025 cả nước ghi nhận gần 25.094 ca mắc bệnh tay chân miệng, cao hơn 5 lần so với cùng kỳ năm 2025 (4.900 ca). Đã có 4 ca bệnh tay chân miệng tử vong, chủ yếu là tại TP.HCM. Trong đó, riêng khu vực phía nam số ca mắc chiếm gần 72% (18.031 ca).

Theo Bộ Y tế, bệnh chủ yếu gặp ở trẻ dưới 10 tuổi (chiếm 99,3%), trong đó hay gặp ở nhóm từ 1 - 5 tuổi, trẻ đi nhà trẻ và mẫu giáo (chiếm 92,7%).

Theo cảnh báo của Sở Y tế TP.HCM, hiện ghi nhận sự xuất hiện của chủng vi rút Entero vi rút 71 (EV71). Đây là chủng vi rút có độc lực cao, lây lan nhanh, dễ gây biến chứng nặng và có nguy cơ tử vong, đặc biệt ở trẻ dưới 5 tuổi.

Nhiều dấu hiệu không điển hình rất dễ bỏ lọt bệnh

Bác sĩ Dư Tuấn Quy, Trưởng khoa Nhiễm - thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1, cho biết bệnh tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi rút đường ruột gây ra.

Bệnh đặc trưng bởi các tổn thương dạng phỏng nước tại niêm mạc miệng, lòng bàn tay, bàn chân, mông hoặc đầu gối. Bệnh có thể xuất hiện quanh năm, thường bùng phát mạnh vào thời điểm từ tháng 3 - 5 và từ tháng 9 - 12 hằng năm. Bệnh thường gặp ở trẻ dưới 5 tuổi vì trẻ hay có thói quen cho tay vào miệng.

Theo bác sĩ Dư Tuấn Quy, điều đáng chú ý hiện nay là nhiều ca bệnh có biểu hiện không còn "kinh điển" như trước. Tại Bệnh viện Nhi đồng 1 ghi nhận không ít trường hợp trẻ không có ban rõ ở tay chân, mà lại xuất hiện ở những vị trí kín đáo như vùng mông, quanh hậu môn hoặc chỉ lấm tấm ở rìa ngón tay, ngón chân. Đây là những vị trí rất dễ bị bỏ sót nếu phụ huynh không kiểm tra kỹ.

Bác sĩ Quy khuyến cáo phụ huynh cần kiểm tra toàn diện khi tắm cho trẻ, đặc biệt chú ý vùng mông, quanh hậu môn, khoang miệng và rìa ngón tay, ngón chân. Đồng thời, việc theo dõi chế độ ăn uống, sinh hoạt hằng ngày cũng giúp phát hiện sớm những thay đổi bất thường.

Ngay cả khi chưa thấy nốt ban rõ ràng, nếu trẻ có biểu hiện đau miệng, sốt, biếng ăn, chảy nước miếng hoặc quấy khóc kéo dài hoặc có dấu hiệu nghi ngờ bệnh tay chân miệng thì không nên chủ quan, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế thăm khám sớm. Đây là "thời điểm vàng" để kiểm soát bệnh và ngăn biến chứng. Nếu xác định mắc bệnh, trẻ buộc phải nghỉ học để tránh lây lan.

Cho trẻ khám bệnh tay chân miệng khi nào? Theo bác sĩ Dư Tuấn Quy, cần cho trẻ khám ngay (kể cả ban đêm) khi có các dấu hiệu như: Sốt cao trên 39 độ, giật mình chới với.

Đi đứng loạng choạng, run chi, đảo mắt.

Nôn nói nhiều, khó thở.

Quấy khóc nhiều, bứt rứt, co giật.

Cách phòng ngừa và chăm sóc trẻ mắc bệnh tại nhà

Theo bác sĩ Dư Tuấn Quy, khi trẻ mắc bệnh tay chân miệng thì cần cách ly trẻ lành với trẻ mắc bệnh để ngăn lây lan. Cho trẻ nghỉ học ít nhất 7 ngày.

Người chăm sóc trẻ mang khẩu trang, rửa tay bằng xà bông, đặc biệt sau khi thay quần áo, tã, tiếp xúc phân, nước bọt khăn trải giường của trẻ.

Cần lau sàn, rửa sạch đồ chơi, vật dụng, tay nắm cửa, thanh vịn, lan can, sàn nhà. Thường xuyên tắm cho trẻ mỗi ngày.

Đảm bảo chế độ dinh dưỡng đầy đủ. Cho trẻ ăn thức ăn dễ tiêu và uống nhiều nước.

Khoa Nhiễm - thần kinh Bệnh viện Nhi đồng 1 đang điều trị cho 30 trẻ mắc tay chân miệng, trong đó có 7 ca bệnh nặng