TP.HCM: Bệnh tay chân miệng tăng mạnh, hơn 8.150 ca mắc, 4 ca tử vong

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM, trong tuần 12 năm 2026, tình hình bệnh tay chân miệng tại TP.HCM đang có xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp.

Số ca bệnh tay chân miệng nặng tăng hơn 240%

Ngày 27.3, báo cáo của Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết trong tuần 12 năm 2026 (từ ngày 16 đến 22.3), TP.HCM ghi nhận 858 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, tăng 66,9% so với trung bình 4 tuần trước. Tổng số ca tay chân miệng tích lũy từ đầu năm 2026 đến tuần 12 lên đến 8.152 ca (tăng hơn 240% so với cùng kỳ 2025).

Tính đến giữa tháng 3.2026, TP.HCM ghi nhận có 98 ca bệnh nặng (từ độ 2b trở lên), chiếm 1,3%, tăng 4,6 lần so với năm trước. Đã có 4 ca bệnh tay chân miệng tử vong, trong khi cùng kỳ 2025 không có ca nào.

Các phường xã có số ca mắc tay chân miệng trên 100.000 dân cao, bao gồm đặc khu Côn Đảo, Long Điền và Long Hương.

Từ đầu năm 2026 đến nay, TP.HCM đã phát hiện 288 ổ dịch, bao gồm 162 ổ dịch tại trường học và 126 ổ dịch tại cộng đồng.

Một ca bệnh tay chân miệng nặng ẢNH: DUY TÍNH

Qua hoạt động giám sát tác nhân gây bệnh, TP.HCM đã ghi nhận sự xuất hiện của chủng vi rút Entero vi rút 71 (EV71), chiếm 25% (6/24 mẫu khảo sát). Đây là chủng vi rút có độc lực cao, lây lan nhanh, dễ gây biến chứng nặng và có nguy cơ tử vong, đặc biệt ở trẻ dưới 5 tuổi.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, năm 2025, cả nước ghi nhận 96.124 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng (cao hơn 26,6% so với cùng kỳ 2024) và 2 ca tử vong.

Chống dịch trong trường học, địa bàn cơ sở

Trước tình hình trên, Sở Y tế TP.HCM chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh tay chân miệng trên toàn địa bàn.

Cụ thể, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM phối hợp với trạm y tế các phường, xã, đặc khu triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt tại các cơ sở mầm non, nhóm trẻ và cơ sở bảo trợ xã hội.

Các trạm y tế được giao nhiệm vụ theo dõi sát diễn biến dịch bệnh trên địa bàn, chủ động tham mưu cho chính quyền địa phương và trực tiếp tổ chức điều tra, xử lý triệt để các ca bệnh, ổ dịch theo đúng quy định.

Sở Y tế đề nghị Sở Giáo dục - Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục bảo đảm trang bị đầy đủ bồn rửa tay với nước sạch và xà phòng tại các vị trí thuận tiện cho trẻ và người chăm sóc. Đồng thời, nhà trường phải phối hợp chặt chẽ với ngành y tế để tăng cường truyền thông phòng bệnh, đặc biệt nhấn mạnh mức độ nguy hiểm của chủng vi rút EV71, giúp phụ huynh nhận biết sớm dấu hiệu bệnh và đưa trẻ đi khám kịp thời. Khi phát hiện ca bệnh, các cơ sở giáo dục phải thông báo khẩn cho y tế địa phương để tổ chức khám, điều trị và xử lý ổ dịch nhanh chóng, hạn chế lây lan.

Các địa phương cần phát huy hiệu quả mạng lưới cộng tác viên sức khỏe cộng đồng trong việc giám sát ca bệnh, đồng thời đẩy mạnh truyền thông phòng bệnh đến từng hộ dân.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM tiếp tục tăng cường truyền thông về phòng chống bệnh tay chân miệng, theo dõi diễn tiến dịch và các tác nhân gây bệnh. Đồng thời, tổ chức tập huấn công tác phòng chống bệnh tay chân miệng cho các trạm y tế nhằm nâng cao năng lực đáp ứng dịch.

Một trường hợp bệnh tay chân miệng nặng điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM ẢNH: DUY TÍNH

Mặt khác, Sở Y tế cũng chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh sẵn sàng thu dung, điều trị bệnh nhân theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế. Đặc biệt, các đơn vị phải thực hiện lấy mẫu bệnh phẩm đối với tất cả các trường hợp tay chân miệng từ độ 2b trở lên gửi về Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM để xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc việc khai báo và báo cáo ca bệnh liên tục thông qua "Nền tảng quản lý sức khỏe cộng đồng", nhằm phục vụ hiệu quả công tác giám sát và phòng, chống dịch.

Sở Y tế phân công các bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng 2 và Nhi đồng Thành phố tổ chức tập huấn lại về chẩn đoán, điều trị và phòng lây nhiễm bệnh cho các cơ sở y tế trên toàn thành phố, đặc biệt cho khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương (cũ).