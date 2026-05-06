Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM phát hiện trẻ bị xâm hại tình dục, bạo hành

Sáng 6.5, tại TP.HCM đã diễn ra lễ ký kết quy chế phối hợp liên ngành giữa Bệnh viện Nhi đồng 2, Công an phường Sài Gòn, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Sài Gòn, luật sư, Báo Tiền Phong và Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam - chi nhánh TP.HCM. Việc ký kết liên ngành nhằm kịp thời can thiệp, bảo vệ và hỗ trợ trẻ em trong các trường hợp đặc biệt, trẻ bị bạo hành, xâm hại tình dục, bỏ rơi hoặc cần hỗ trợ pháp lý.

Nhiều trẻ khi đến bệnh viện được phát hiện bị bạo hành, xâm hại tình dục

Tại lễ ký kết, PGS-TS Phạm Ngọc Thạch, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết vào tháng 11.2024, bệnh viện ký kết chương trình phối hợp liên ngành với Chi hội Luật sư - Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM và Công an phường Bến Nghé (cũ, nay là phường Sài Gòn) nhằm tăng cường bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị bạo hành, xâm hại tình dục và các hành vi xâm hại khác.

Trong giai đoạn 2024 - 2026, Phòng Công tác xã hội của bệnh viện đã tiếp nhận và hỗ trợ 6 trường hợp nghi bị bạo hành, 2 trường hợp nghi bị xâm hại tình dục. Trong đó, trường hợp bệnh nhân N.K.P.U (17 tuổi, ở Hậu Giang cũ) là một vụ việc đặc biệt nghiêm trọng.

Theo đó, U. mắc đái tháo đường mạn tính, đang điều trị tại bệnh viện. Do ba mẹ đã ly thân nên U. và em gái sống cùng mẹ là bà K.N. Người mẹ làm nghề bán xôi chè, đã cắt đứt liên hệ với cha của U., chỉ khi cần tiền mới chủ động liên lạc.

Do quen biết với bà N. từ trước, trong một lần ông Trần Quốc D. đến bệnh viện thăm và cho tiền, người mẹ đã gợi ý U. "bán trinh" để lấy tiền chữa bệnh. Sau đó, U. bị mẹ lừa bán trinh cho ông D. 2 lần vào các ngày 16.8 và 8.12.2023 (lúc đó bé U. 14 tuổi).

Cuốn nhật ký vạch trần tội ác của mẹ và người đàn ông đã xâm hại tình dục bé gái ẢNH: B.V

Tết Nguyên đán 2024, cha bé đón các con về chơi. Trong thời gian này, bé U. tâm sự nhiều và nhắc đến cuốn nhật ký cá nhân. Khi đọc nhật ký, người cha phát hiện sự việc và lập tức tìm sự hỗ trợ từ luật sư Trần Thị Ngọc Nữ.

Ngay trong đêm, nhận thấy tính chất nghiêm trọng, luật sư đã liên hệ với Bệnh viện Nhi đồng 2. Từ cuộc gọi lúc 23 giờ, một phương án bảo vệ khẩn cấp được triển khai. Bệnh viện bố trí phòng riêng, tách bé khỏi mẹ để đảm bảo an toàn.

Sáng hôm sau, lực lượng công an phối hợp cùng luật sư có mặt tại bệnh viện. Để tránh gây hoảng loạn, các cán bộ công an mặc áo blouse như nhân viên y tế. Chỉ trong vòng 30 phút, người mẹ đã bị khống chế. Kết quả giám định xác định bé U. có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.

Tại cơ quan điều tra, cả hai đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Ngày 7.3.2024, hồ sơ vụ việc được Công an quận 1 (cũ) chuyển cho Công an quận Phú Nhuận (cũ) xử lý theo thẩm quyền.

Ngày 24.9.2024, tòa án tuyên phạt Trần Quốc D. 9 năm 6 tháng tù về tội mua dâm người dưới 18 tuổi; K.N 8 năm 6 tháng tù về tội môi giới mại dâm. Đồng thời, buộc ông D. bồi thường 240 triệu đồng cho bị hại.

Hiện bé U. sống cùng cha. Do gián đoạn học tập kéo dài, em chỉ có thể theo học bổ túc. Theo PGS-TS Phạm Ngọc Thạch, tâm lý bé vẫn còn nhiều bất ổn, thường xuyên có biểu hiện xúc động, hoảng loạn. Bé được tiếp tục điều trị đái tháo đường phụ thuộc insulin và được theo dõi tâm lý định kỳ tại bệnh viện.

Mô hình phối hợp hiệu quả

Ngoài trường hợp trên, mô hình phối hợp liên ngành còn tiếp nhận và xử lý nhiều tình huống khác như: trẻ bị tai nạn giao thông không xác định nhân thân; trẻ dưới 14 tuổi có quan hệ tình dục phải cấp cứu; trẻ bị bỏ rơi, bạo hành từ gia đình hoặc trường học; trường hợp sử dụng bảo hiểm y tế không đúng quy định; hoặc phụ huynh tự ý cho trẻ dùng thuốc không có chỉ định của bác sĩ...

Phối hợp liên ngành nhằm kịp thời can thiệp, bảo vệ và hỗ trợ trẻ em trong các trường hợp đặc biệt, trẻ bị bạo hành, xâm hại tình dục, bỏ rơi hoặc cần hỗ trợ pháp lý ẢNH: D.T

"Thực tế triển khai cho thấy mô hình đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Sự phối hợp giữa ngành y tế, công an và luật sư giúp hình thành mạng lưới bảo vệ trẻ em chặt chẽ, đảm bảo phát hiện sớm và can thiệp kịp thời các trường hợp nguy cơ", PGS-TS Phạm Ngọc Thạch chia sẻ.

Cũng theo lãnh đạo Bệnh viện Nhi đồng 2, với mô hình này, trẻ không chỉ được điều trị y tế mà còn được hỗ trợ tâm lý và pháp lý một cách toàn diện. Các bên phối hợp thu thập chứng cứ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của trẻ, đồng thời xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.

Ngoài ra, việc liên kết liên ngành cũng giúp rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao trách nhiệm và huy động hiệu quả nguồn lực xã hội.

Qua đó, đảm bảo an toàn cho trẻ, tạo điều kiện phục hồi và phát triển trong môi trường lành mạnh, góp phần ngăn ngừa tái diễn các hành vi xâm hại và nâng cao nhận thức cộng đồng.