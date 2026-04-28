Diễn biến mới vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm TP.HCM

Ngày 28.4, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết đã có công văn về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các trường học, đơn vị nhận suất ăn công nghiệp từ Công ty TNHH SX TM DV X.L. Đây là cơ sở cung cấp suất ăn liên quan đến vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra ngày 24.4 tại Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm (cơ sở 1, ở đường Trần Xuân Soạn và cơ sở 2 tại đường Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận).

Kiểm tra công ty cung cấp suất ăn cho Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm

Theo Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, sau khi xảy ra vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm, sở này đã nhanh chóng thành lập đoàn điều tra, xử lý tại trường. Đồng thời lập đoàn kiểm tra đột xuất, tiến hành kiểm tra việc chấp hành theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với Công ty TNHH SX TM DV X.L - là đơn vị cung cấp suất ăn cho Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm.

Trong quá trình điều tra, xử lý, chờ xác định nguyên nhân sự cố, Sở An an toàn thực phẩm TP.HCM đề nghị UBND các phường chỉ đạo trạm y tế phối hợp nhà trường tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về an toàn thực phẩm đối với các công ty cung cấp suất ăn công nghiệp cho trường học, các trường học có bếp ăn tập thể trên địa bàn. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật các nội dung có liên quan đến đảm bảo an toàn thực phẩm và phòng, chống ngộ độc thực phẩm trong trường học.

Đối với các trường học có nhận suất ăn công nghiệp từ Công ty TNHH SX TM DV X.L, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm do công ty này cung cấp. Tăng cường phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh trong hoạt động kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đối với công ty trên và bữa ăn của học sinh tại trường học.

Ngoài cung cấp cho 2 cơ sở của Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm, Công ty TNHH SX TM DV X.L còn cung cấp suất ăn cho 3 trường khác, gồm: Trường tiểu học Tân Hưng (phường Tân Hưng); Trường THCS Trần Quốc Tuấn (phường Tân Hưng, tạm ngưng nhận suất ăn từ ngày 17.4 - 2.5); Trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh (phường Tân Mỹ).

Các học sinh hiện đã ổn định và tiếp tục được chăm sóc y tế ẢNH: BV

Phát hiện trong bệnh phẩm có vi khuẩn Salmonella

Theo báo cáo của Sở Y tế TP.HCM, từ ngày 25 đến trưa 27.4, có 4 bệnh viện trên địa bàn TP.HCM đã tiếp nhận các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm (phường Tân Thuận).

Tổng cộng ghi nhận 25 trường hợp có các triệu chứng rối loạn tiêu hóa điển hình như đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, một số trường hợp kèm sốt. Trong đó có 23 học sinh và 2 người lớn (bảo mẫu).

Cụ thể, Bệnh viện Nguyễn Thị Thập tiếp nhận 13 học sinh; Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp nhận 9 học sinh; Bệnh viện Khánh Hội tiếp nhận 1 học sinh; và Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp nhận 2 người lớn.

Trong số các ca nhập viện, có một trường hợp điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 nhập viện trong tình trạng sốt cao, mất nước nặng kèm sốc, co giật. Sau một ngày điều trị tích cực (chống sốc, sử dụng vận mạch liều cao, thở máy), bệnh nhi đã tỉnh táo, giảm sốt, giảm tiêu lỏng, ngưng vận mạch và cai thở máy.

Hiện các trường hợp có tình trạng ổn định, được theo dõi, thăm khám và xử trí kịp thời.

Theo báo cáo của Bệnh viện Nhi đồng 2, tính đến 15 giờ ngày 28.4, bệnh viện tiếp nhận tổng cộng 13 học sinh tới khám. Trong đó, 12 ca phải nhập viện, tình trạng ổn định, đang dùng kháng sinh tĩnh mạch. Trong số này có 1 ca có kết quả xét nghiệm PCR (mẫu phân) phát hiện vi khuẩn Salmonella spp - đây là loại vi khuẩn thường tìm thấy trong các vụ ngộ độc thực phẩm.

Sở Y tế TP.HCM đã chỉ đạo các cơ sở y tế rà soát công tác tiếp nhận, điều trị các trường hợp có liên quan yếu tố dịch tễ; đồng thời bảo đảm thu dung, phân loại và xử trí theo đúng phác đồ điều trị ngộ độc thực phẩm đã ban hành. Trường hợp xuất hiện ca bệnh nặng, cần tiến hành hội chẩn hoặc chuyển tuyến trên kịp thời.