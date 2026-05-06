Bé trai 2 tuổi ở TP.HCM bị bạo hành dã man: Mẹ ruột, người tình khai gì?

Ngày 6.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang trưng cầu giám định thương tích của bé N.G.K. Đây là bé trai 2 tuổi bị bạo hành dã man, thủ phạm chính là mẹ ruột Nguyễn Thị Thanh Trúc (33 tuổi, ở TP.HCM) và người tình là Danh Chơn (30 tuổi, ở An Giang).

Công an cũng tiến hành lấy lời khai của Trúc và Chơn, tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định.

Bé trai 2 tuổi bị bạo hành như thế nào?

Báo Thanh Niên trước đó đã thông tin, chiều 2.5, Công an xã Hòa Hiệp (TP.HCM) tiếp nhận tin báo của người dân về việc một phụ nữ có hành vi đánh đập con nhỏ tại nhà thuê ở ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp.

Khi lực lượng chức năng có mặt, bé N.G.K được phát hiện trong tình trạng nguy kịch. Toàn thân bé có nhiều vết bầm tím, trầy xước, vùng đầu bị rách, lơ mơ, phản ứng chậm. Bé được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bà Rịa, sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM để tiếp tục điều trị.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Hòa Hiệp xác minh, làm rõ vụ việc bé trai 2 tuổi bị bạo hành.

Bé trai 2 tuổi bị bạo hành thương tích nặng đang được y bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 tích cực điều trị, chăm sóc

Bước đầu, cơ quan công an xác định Trúc và Chơn chung sống như vợ chồng. Cả hai thừa nhận đã đánh bé trong thời gian qua.

Tại cơ quan công an, Chơn khai vào khoảng 9 giờ sáng 2.5, do K. quấy khóc không chịu dậy ăn sáng nên đã dùng gậy tre đánh vào chân bé. Các vết thương cũ trên người bé là do mẹ ruột gây ra từ nhiều ngày trước.

Đến 14 giờ cùng ngày, Trúc dùng gậy tre đánh vào vùng lưng và đầu con ruột. Chơn cũng đánh K. bằng gậy tre khiến đầu bé bị thương, chảy máu nhiều.

Sự việc chỉ được phát hiện khi Trúc sang nhà bà O. (hàng xóm) xin tiền để về quê. Thấy cháu K. mang thương tích nghiêm trọng, bà O. đã trình báo cơ quan chức năng. Nhân chứng này cũng cho biết trước đó từng nhiều lần thấy Trúc dùng gậy gỗ đánh đập con nhỏ.

Tại cơ quan công an, qua kiểm tra nhanh, cả hai âm tính với chất ma túy.

Ngày 5.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trúc và Chơn để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

Sức khỏe bé trai 2 tuổi bị bạo hành thương tích nặng đang dần hồi phục

Cháu bé đã vui hơn

Cũng trong ngày 6.5, Bệnh viện Nhi đồng 1 thông tin về tình hình sức khỏe bệnh nhi N.G.K. Theo bệnh viện, ngày 2.5, bé được Bệnh viện đa khoa Bà Rịa chuyển đến trong tình trạng đa chấn thương, dập lách, gan, đứt tụy, tổn thương thận, gãy cũ xương cẳng tay trái, thiếu máu não, rối loạn đông máu. Bé được điều trị hồi sức tích cực.

Đến ngày 6.5, bé đã được ra phòng thường và đang được theo dõi, điều trị tại Khoa Ngoại tổng hợp. Bé đã vui hơn, đỡ khóc hơn và ăn uống bình thường.