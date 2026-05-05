Thời sự

Vụ bé trai 2 tuổi bị hành hạ hôn mê, gãy xương: Bắt giữ mẹ ruột và người tình

Nguyễn Long - Duy Tính - Ngọc Lê
05/05/2026 19:40 GMT+7

Bé trai 2 tuổi bị mẹ ruột và người tình hành hạ dẫn đến đa chấn thương, dập lách, gan, đứt tụy, tổn thương thận, gãy cũ xương cẳng tay trái.

Bé trai 2 tuổi bị hành hạ nhiều lần

Liên quan vụ bé trai 2 tuổi bị hành hạ nhiều lần, ngày 5.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thanh Trúc (33 tuổi, ở TP.HCM) và và Danh Chơn (30 tuổi, ở An Giang), để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, chiều 2.5, Công an xã Hòa Hiệp tiếp nhận tin báo của người dân về việc một phụ nữ có hành vi đánh đập con nhỏ tại nhà thuê ở ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp.

Trúc và Chơn bị bắt giữ

Khi lực lượng chức năng có mặt, cháu bé N.G.K (2 tuổi, con ruột của Trúc) được phát hiện trong tình trạng nguy kịch. Toàn thân cháu K. có nhiều vết bầm tím, trầy xước, vùng đầu bị rách, lơ mơ, phản ứng chậm.

Nạn nhân lập tức được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bà Rịa, sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM để tiếp tục điều trị.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Hòa Hiệp xác minh, làm rõ vụ việc.

Bước đầu cơ quan công an xác định Trúc và Chơn chung sống như vợ chồng, đã nhiều lần dùng cây tre đánh cháu bé.

Chỉ trong ngày 2.5, cháu bé đã bị đánh nhiều lần vào chân, lưng và đầu. Dù phát hiện nạn nhân chảy máu, các đối tượng vẫn không đưa đi cấp cứu kịp thời.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe của cháu bé; đồng thời Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục củng cố chứng cứ, xử lý nghiêm Trúc và Chơn.

Bé bị dập lách, gan, đứt tụy...

Về tình trạng sức khỏe của bé trai 2 tuổi bị hành hạ, chiều nay 5.5, đại diện Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) cho biết hiện bé đã qua cơn nguy kịch.

Bé K. sau khi nhập viện và thăm khám, bé được bác sĩ chẩn đoán đa chấn thương, dập lách, gan, đứt tụy, tổn thương thận, gãy cũ xương cẳng tay trái, thiếu máu não, rối loạn đông máu.

"Hiện cháu K. đã qua cơn nguy hiểm nhưng tình trạng vẫn đang tổn thương nặng, cần tiếp tục điều trị", đại diện Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết.

Cháu K. là nạn nhân bị mẹ ruột và người tình hành hạ gây thương tích mà Báo Thanh Niên đã phản ánh.


Tạm giữ mẹ ruột và người tình hành hạ bé trai 2 tuổi hôn mê, gãy xương

Công an xã Hòa Hiệp phối hợp cùng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM điều tra vụ mẹ ruột và người tình hành hạ bé trai 2 tuổi hôn mê, gãy tay. 2 người này đã bị tạm giữ.

