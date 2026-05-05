Tạm giữ mẹ ruột và người tình hành hạ bé trai 2 tuổi hôn mê, gãy xương

Ngày 5.5, thông tin từ UBND xã Hòa Hiệp (TP.HCM) cho hay Công an xã đã tạm giữ N.T.T.T (33 tuổi, ở TP.HCM) và D.C (30 tuổi, ở An Giang) để điều tra làm rõ việc 2 người này hành hạ bé trai 2 tuổi hôn mê, gãy xương.

Vết thương chi chít trên lưng cháu bé 2 tuổi bị hành hạ ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, T. có con trai riêng, còn C. là người tình của C. Cả 2 đến xã Hòa Hiệp thuê nhà trọ ở cùng đứa bé.

Chiều 2.5, nhận tin báo của người dân về việc cháu trai bị bạo hành, lực lượng chức năng xã Hòa Hiệp đã đến hiện trường ngăn chặn, đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bà Rịa. Sau đó, bé được chuyển tới Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM. Bé trai bị dẫn đến đa chấn thương, dập lách, gan, đứt tụy, tổn thương thận, gãy cũ xương cẳng tay trái, hôn mê.

C. khai nhận với lực lượng chức năng, 9 giờ ngày 2.5 anh ta gọi bé trai dậy ăn sáng nhưng bé khóc. C. đã lấy cây tre đánh vào chân của bé.

Đến 14 giờ cùng ngày, khi thấy T. dùng cây tre đánh vào vùng lưng và đầu của bé trai, C. cũng lấy cây tre đánh vào người bé.

Sau khi đánh, thấy cháu bé mệt mỏi, đầu chảy máu nên cả hai chạy đi mượn tiền để đưa cháu đi bệnh viện. Trong lúc T. đi mượn tiền, người dân gần nơi hai người này thuê trọ phát hiện nạn nhân bị bạo hành nên trình báo cơ quan chức năng xã Hòa Hiệp.

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên, một lãnh đạo UBND xã Hòa Hiệp cho biết hiện T. và C. đang bị Công an xã tạm giữ. Công an xã Hòa Hiệp cũng đã phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM điều tra vụ việc, sẽ đưa bé trai bị hành hạ đi giám định thương tích để củng cố hồ sơ, xử lý T. và C.

Cùng ngày, Đảng ủy xã Hòa Hiệp đã có báo cáo gửi Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM về việc bạo hành trẻ em xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hòa Hiệp đã tổ chức họp khẩn, nghe báo cáo vụ hành hạ bé trai 2 tuổi và có chỉ đạo, giao Công an xã chủ trì, phối hợp các ngành liên quan khẩn trương điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định pháp luật.

Theo Đảng ủy xã Hòa Hiệp, vụ bé trai 2 tuổi bị bạo hành có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện sự xuống cấp về đạo đức của một bộ phận cá nhân. Đảng ủy xã Hòa Hiệp sẽ tiếp tục chỉ đạo xử lý dứt điểm vụ việc, đồng thời tăng cường các giải pháp phòng ngừa, không để xảy ra các trường hợp bạo hành tương tự.