Công an TP.HCM khởi tố vợ chồng giám đốc sử dụng lao động 'chui' người Bangladesh

Ngọc Lê
06/05/2026 09:52 GMT+7

Biết nhóm người mang quốc tịch Bangladesh đã quá hạn tạm trú, vợ chồng giám đốc Công ty TNHH trang trí nội thất ghế nệm Thủy Mộc Phát đứng ra thuê chỗ ở, phương tiện đi lại và trả lương để sử dụng số lao động này 'chui'.

Ngày 6.5, Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Vy Văn Linh (36 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH trang trí nội thất ghế nệm Thủy Mộc Phát) và Trần Thị Hiên (36 tuổi, vợ Linh, kế toán công ty) để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

Hai bị can Vy Văn Linh và Trần Thị Hiên tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép

ẢNH: THANH TUYỀN

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn và quản lý cư trú của người nước ngoài, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Chánh Phú Hòa phát hiện dấu hiệu bất thường tại một căn hộ trên đường DH604, phường Chánh Phú Hòa (thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương cũ).

Khoảng 20 giờ ngày 28.11.2025, lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra hành chính căn hộ trên, phát hiện 11 người mang quốc tịch Bangladesh đang tụ tập. Tại thời điểm kiểm tra, những người này không khai báo tạm trú, không xuất trình được hộ chiếu hay thị thực. Qua xác minh nhanh, cơ quan công an làm rõ có đến 10/11 người đã quá hạn tạm trú tại Việt Nam.

Mở rộng điều tra, Công an TP.HCM xác định vợ chồng Vy Văn Linh và Trần Thị Hiên là những người đứng sau "đạo diễn" cho nhóm người nước ngoài này lưu trú trái phép.

Dù biết rõ nhóm khách này không có giấy tờ hợp lệ và đã quá hạn thị thực, nhưng vì lợi nhuận, vợ chồng Linh vẫn bất chấp quy định pháp luật. Cụ thể, cặp đôi này trực tiếp thuê chỗ ở và phương tiện đưa đón nhóm người này đi làm hằng ngày.

Thuê mướn và chi trả lương cho 11 người nước ngoài để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Thủy Mộc Phát.

Từ vụ án này, Công an TP.HCM đưa ra khuyến cáo các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài.

Các doanh nghiệp khi sử dụng lao động nước ngoài bắt buộc phải thực hiện đầy đủ thủ tục mời, bảo lãnh cấp thị thực và giấy phép lao động. 

"Mọi hành vi bao che, tiếp tay cho người nước ngoài cư trú và làm việc bất hợp pháp sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật", đại diện Công an TP.HCM nhấn mạnh.

Vụ tổ chức cho người nước ngoài ở Việt Nam trái phép đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

