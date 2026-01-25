Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Phá đường dây cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, bắt giữ nhiều nghi phạm

Thanh Quân
Thanh Quân
25/01/2026 21:18 GMT+7

Công an Tây Ninh vừa triệt phá đường dây tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép từ Campuchia, bắt giữ nhiều nghi phạm.

Chiều 25.1, tin từ Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép quy mô lớn từ Campuchia vào Việt Nam, tạm giữ hình sự các nghi phạm: Binh Hia (30 tuổi), Dốt Chanh (39 tuổi), Lê Văn Phương (33 tuổi), Dốt Chanh Ngọt (35 tuổi), À Dí (24 tuổi), Son Xà Sách (36 tuổi, cùng trú tại Tây Ninh).

Phá đường dây cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, bắt giữ nhiều đối tượng - Ảnh 1.

Nhóm nghi phạm tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép

ẢNH: CÔNG AN TÂY NINH

Qua công tác nghiệp vụ, rạng sáng 24.1, tại khu vực đường mòn thuộc ấp Thành Tân, xã Ninh Điền, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp Công an xã Ninh Điền bắt quả tang nhóm nghi phạm đang tổ chức đưa 4 người nước ngoài nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Theo đó, Binh Hia, Chanh, Phương và Nguyễn Sơn Trà (34 tuổi, Tây Ninh) là tài xế điều khiển xe ô tô đón nhóm người nước ngoài nhập cảnh trái phép gồm: Cai Xiao Bao (29 tuổi), Wu Kun Long (22 tuổi), Liu Lin (25 tuổi) và Lu Jian Kang (18 tuổi).

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 1 ô tô, 3 xe máy, 7 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, đồ vật liên quan.

Qua điều tra ban đầu, Công an tỉnh Tây Ninh xác định Binh Hia là đối tượng cầm đầu đường dây. Hia móc nối với các đối tượng tại Campuchia để tổ chức đưa những người nước ngoài đang lao động bất hợp pháp tại Campuchia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua các đường mòn, lối mở. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng này thường lợi dụng đêm khuya, thay đổi địa điểm đưa đón và thuê người cảnh giới.

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục mời làm rõ đối với những người giúp sức cho Hia gồm: Dốt Chanh Ngọt, Son Xà Sách và À Dí.

Theo lời khai, Hia đã thỏa thuận với Sa Na (quốc tịch Campuchia) để tổ chức đưa người nước ngoài có nhu cầu nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Những người này sử dụng ứng dụng Telegram để liên lạc, nhận danh sách người nhập cảnh trái phép. Sau đó, Hia thuê Chanh, Ngọt, Phương và À Dí điều khiển xe mô tô đến vị trí nhận người, chở về điểm tập kết tại ấp Thành Tân, xã Ninh Điền; còn Hia có nhiệm vụ canh đường, cảnh giới lực lượng chức năng.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

