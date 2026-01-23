Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Khách Việt lưu ý với quy định nhập cảnh mới nhất của Singapore

Vi Nguyễn
Vi Nguyễn
23/01/2026 08:46 GMT+7

Các hãng hàng không trên toàn thế giới được yêu cầu tuân thủ quy định an ninh tăng cường từ ngày 30.1 của Singapore.

Theo đó, Singapore yêu cầu các hãng hàng không trên toàn thế giới cấm hành khách lên máy bay đến nước này từ ngày 30.1 nếu vi phạm chính sách mới về an ninh.

Cơ quan Quản lý Nhập cư và Kiểm soát biên giới Singapore (ICA) cho biết, chỉ thị cấm lên máy bay sẽ được thực thi đối với tất cả các hãng hàng không bay đến nước này để ngăn chặn những người không đáp ứng các yêu cầu hoặc "người nhập cư không mong muốn" lên máy bay.

Thông thường, du khách bị từ chối nhập cảnh vào một quốc gia bởi các cơ quan nhập cư sau khi họ đến cửa khẩu. Tuy nhiên, theo ICA, quy định mới là một bước tiến vì nó ngăn chặn những người bị coi là mối đe dọa đối với đất nước đến Singapore ngay từ bên ngoài nước này.

Khách Việt lưu ý với quy định nhập cảnh mới nhất của Singapore - Ảnh 1.

Singapore thực hiện quy định mới về nhập cảnh kể từ ngày 30.1

Cụ thể, Singapore yêu cầu tất cả du khách phải có thẻ nhập cảnh điện tử trong vòng ba ngày trước chuyến thăm dự kiến của họ. Cơ quan này sẽ sàng lọc du khách bằng cách sử dụng thông tin trên thẻ nhập cảnh và danh sách hành khách của hãng hàng không. Sau đó, họ sẽ thông báo cho các nhà khai thác về những người không được phép nhập cảnh vào Singapore và yêu cầu các hãng hàng không không cho phép họ bay.

Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Singapore cho biết thêm, những hành khách bị các hãng hàng không cấm nhập cảnh sẽ phải liên hệ với ICA qua trang Facebook của cơ quan này để xin phép nhập cảnh trước khi đặt chuyến bay mới.

Các hãng hàng không không tuân thủ chỉ thị mới sẽ bị phạt hơn 2 tỉ đồng và/hoặc bị phạt tù tới sáu tháng, cơ quan này cảnh báo, theo Bangkok Post.

Quy định mới có thể khiến một số du khách e ngại, đặc biệt là những người đến từ các quốc gia có rủi ro cao hoặc những người gặp khó khăn trong việc xin phép nhập cảnh. Lời khuyên cho du khách: Để tránh bất kỳ vấn đề nào với chính sách mới, du khách có kế hoạch đến Singapore nên đảm bảo đáp ứng tất cả các yêu cầu nhập cảnh cần thiết trước chuyến bay của mình. Cụ thể là phải chắc chắn nộp thẻ nhập cảnh điện tử trong thời hạn quy định (ba ngày trước chuyến đi). Điều này sẽ giúp tránh chậm trễ tại sân bay và đảm bảo quá trình làm thủ tục diễn ra suôn sẻ; đồng thời cần phải kiểm tra cập nhật thường xuyên của hãng hàng không…

Singapore là điểm đến quen thuộc của du khách Việt Nam, trong những năm gần đây, mỗi năm nước này đón khoảng 400.000 khách Việt.

