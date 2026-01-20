Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công trình ở Hà Nội vào top kiến trúc ngoạn mục nhất châu Á

Vi Nguyễn
20/01/2026 08:46 GMT+7

Từ những dinh thự thuộc địa cổ điển đến những tòa nhà chọc trời hiện đại đầy ấn tượng, tạp chí Time Out của Anh đã bình chọn top những kiến trúc ngoạn mục nhất châu Á, trong đó có công trình nổi tiếng ở Hà Nội.

Lịch sử đã để lại dấu ấn không thể xóa nhòa trên các thành phố châu Á, từ Kuala Lumpur, Singapore, Bangkok hay Hà Nội. Châu Á mang đến sự pha trộn phong phú và hấp dẫn của các phong cách kiến trúc khác nhau. Và dưới đây, hãy cùng khám phá nhiều tầng lớp thiết kế đô thị châu Á với những viên ngọc kiến trúc hàng đầu từ quá khứ đến hiện tại, theo Time Out.

Esplanade, Singapore

Công trình ở Hà Nội vào top kiến trúc ngoạn mục nhất châu Á - Ảnh 1.

Theatres on the Bay là điểm nhấn không thể nhầm lẫn của Singapore. Được mệnh danh là "nhà hát sầu riêng" từ khi ra đời cách đây hai thập kỷ, đây là trung tâm nghệ thuật lớn bao gồm phòng hòa nhạc và nhà hát, cũng như các phòng tập luyện và nhiều không gian triển lãm khác nhau. Công trình gồm hai mái vòm bạc được nối liền nhau, với kính hình tam giác và mái che nắng bằng nhôm, tạo nên vẻ ngoài "gai góc" đặc trưng của vua các loại trái cây...

ẢNH: Soomal Shumaila

Jockey Club Innovation Tower, Hồng Kông

Công trình ở Hà Nội vào top kiến trúc ngoạn mục nhất châu Á - Ảnh 2.

Không thiếu những công trình kiến trúc hiện đại bắt mắt tô điểm cho đường chân trời Hồng Kông, nhưng không có công trình nào độc đáo như Tháp Sáng tạo Jockey Club, đúng như tên gọi của nó. Tòa tháp 15 tầng dường như thách thức trọng lực này là một cấu trúc mảnh mai, uốn lượn gồm hai tòa tháp khác nhau dường như nghiêng và hợp nhất thành một. Đây là trụ sở của Trường Thiết kế thuộc Đại học Bách khoa Hồng Kông và bao gồm các studio, giảng đường, phòng học và khu vực triển lãm được kết nối bằng các lối đi bộ và đường dốc đan xen

ẢNH: TIME OUT

Green School, Bali, Indonesia

Công trình ở Hà Nội vào top kiến trúc ngoạn mục nhất châu Á - Ảnh 3.

Một chuyến tham quan Trường Xanh Bali sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về sự đa năng của cây tre. Nằm ẩn mình trong khu rừng bên cạnh sông Ayung của Bali, ngôi trường gần như được làm hoàn toàn từ tre. Bao gồm nhiều gian nhà mái tranh và những lối đi bằng tre nối liền nhau, mọi khía cạnh đều mang đậm tính hữu cơ, phù hợp với triết lý sống và học tập bền vững của trường

ẢNH: TIME OUT

Chùa Rồng, Bangkok, Thái Lan

Công trình ở Hà Nội vào top kiến trúc ngoạn mục nhất châu Á - Ảnh 4.

Nếu bạn nghĩ tất cả các ngôi chùa Thái Lan đều mang vẻ đẹp truyền thống, trang nhã và được dát vàng lộng lẫy, hãy nghĩ lại. Chùa Wat Samphran, hay còn gọi là "Chùa Rồng" ở Bangkok, là tòa nhà màu hồng tươi sáng, táo bạo nhưng kỳ lạ, với một con rồng dài 20 mét quấn quanh mặt tiền 17 tầng. Đó thực sự là một tác phẩm kiến trúc siêu thực kết hợp giữa cổ điển và hiện đại, thoạt nhìn khó tin rằng đó lại là một ngôi chùa Phật giáo hoạt động đầy đủ chức năng. Du khách có thể đi bộ xuyên qua lòng rồng ngoằn ngoèo lên đến đỉnh chùa, đi qua nhiều điện thờ, phòng cầu nguyện và khu nhà ở của các nhà sư

ẢNH: TIME OUT

Baba House, Singapore

Công trình ở Hà Nội vào top kiến trúc ngoạn mục nhất châu Á - Ảnh 5.

Singapore không thiếu những công trình và di tích thuộc địa trường tồn theo thời gian. Tuy nhiên, không nơi nào thể hiện rõ nét lịch sử như Nhà Baba. Được xây dựng vào cuối thế kỷ 19, đây có thể coi là ngôi nhà di sản Peranakan được bảo tồn tốt nhất ở Singapore. Được hiến tặng cho Đại học Quốc gia Singapore, ngôi nhà gia đình này đã được phục dựng tỉ mỉ để tái hiện cuộc sống Singapore những năm 1920, với đầy đủ đồ đạc và vật dụng sinh hoạt hàng ngày nguyên bản thời đó

ẢNH: FB

Nhà ga xe lửa Kuala Lumpur, Malaysia

Công trình ở Hà Nội vào top kiến trúc ngoạn mục nhất châu Á - Ảnh 6.

Tòa tháp Petronas có thể là biểu tượng kiến trúc của thành phố, nhưng ga xe lửa Kuala Lumpur lại là một kiệt tác thể hiện sự khéo léo của thời kỳ thuộc địa. Vẫn là một nhà ga đường sắt đang hoạt động, ngoại thất hầu như không thay đổi so với thời kỳ hoàng kim đầu thế kỷ 20. Cấu trúc nổi bật được quét vôi trắng của nhà ga có từ năm 1910, với thiết kế vô cùng phức tạp theo phong cách Moorish với nhiều yếu tố Gothic tinh xảo. Những tháp mái vòm hình củ hành và các hàng mái vòm hình móng ngựa mang lại cho nó vẻ ngoài, cảm giác và khí chất của một cung điện nguy nga của Sultan

ẢNH: TIME OUT

Nhà hát Lớn Hà Nội

Công trình ở Hà Nội vào top kiến trúc ngoạn mục nhất châu Á - Ảnh 7.

Ước tính có khoảng 3.000 công trình kiến trúc cổ điển tại Hà Nội, từ những biệt thự kiểu Provence và nhà thờ Gothic đến nhiều tòa nhà tân cổ điển đã trở thành những biểu tượng công cộng. Một trong những điểm tham quan không thể bỏ qua là Nhà hát Lớn Hà Nội, được xây dựng từ năm 1911. Những cột và mái vòm Gothic khổng lồ của nhà hát là sự mô phỏng có chủ ý đến Nhà hát Opera Garnier nổi tiếng ở Paris, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi đây được công nhận là viên ngọc quý của thành phố

ẢNH: ST

Công trình ở Hà Nội vào top kiến trúc ngoạn mục nhất châu Á - Ảnh 8.
Công trình ở Hà Nội vào top kiến trúc ngoạn mục nhất châu Á - Ảnh 9.
Công trình ở Hà Nội vào top kiến trúc ngoạn mục nhất châu Á - Ảnh 10.

Sảnh chính của nhà hát chào đón du khách với những chiếc đèn chùm lấp lánh và cầu thang trang nghiêm. Hãy lên tầng trên để đến phòng gương, được lát bằng đá nhập khẩu từ Ý, hoặc thưởng thức một buổi biểu diễn tại khán phòng 900 chỗ ngồi với những cột Corinthian cao vút và đèn chùm pha lê lộng lẫy. Các tour tham quan kéo dài 90 phút được tổ chức vào ban ngày, bao gồm cả một buổi biểu diễn trực tiếp ngắn trên sân khấu

ẢNH: TN - ST - TIME OUT

Khám phá thêm chủ đề

