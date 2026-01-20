Công trình ở Hà Nội vào top kiến trúc ngoạn mục nhất châu Á

Nếu bạn nghĩ tất cả các ngôi chùa Thái Lan đều mang vẻ đẹp truyền thống, trang nhã và được dát vàng lộng lẫy, hãy nghĩ lại. Chùa Wat Samphran, hay còn gọi là "Chùa Rồng" ở Bangkok, là tòa nhà màu hồng tươi sáng, táo bạo nhưng kỳ lạ, với một con rồng dài 20 mét quấn quanh mặt tiền 17 tầng. Đó thực sự là một tác phẩm kiến trúc siêu thực kết hợp giữa cổ điển và hiện đại, thoạt nhìn khó tin rằng đó lại là một ngôi chùa Phật giáo hoạt động đầy đủ chức năng. Du khách có thể đi bộ xuyên qua lòng rồng ngoằn ngoèo lên đến đỉnh chùa, đi qua nhiều điện thờ, phòng cầu nguyện và khu nhà ở của các nhà sư