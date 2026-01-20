Công trình ở Hà Nội vào top kiến trúc ngoạn mục nhất châu Á

Từ những dinh thự thuộc địa cổ điển đến những tòa nhà chọc trời hiện đại đầy ấn tượng, tạp chí Time Out của Anh đã bình chọn top những kiến trúc ngoạn mục nhất châu Á, trong đó có công trình nổi tiếng ở Hà Nội.
Lịch sử đã để lại dấu ấn không thể xóa nhòa trên các thành phố châu Á, từ Kuala Lumpur, Singapore, Bangkok hay Hà Nội. Châu Á mang đến sự pha trộn phong phú và hấp dẫn của các phong cách kiến trúc khác nhau. Và dưới đây, hãy cùng khám phá nhiều tầng lớp thiết kế đô thị châu Á với những viên ngọc kiến trúc hàng đầu từ quá khứ đến hiện tại, theo Time Out.
Esplanade, Singapore
Jockey Club Innovation Tower, Hồng Kông
Green School, Bali, Indonesia
Chùa Rồng, Bangkok, Thái Lan
Baba House, Singapore
Nhà ga xe lửa Kuala Lumpur, Malaysia
Nhà hát Lớn Hà Nội
Sảnh chính của nhà hát chào đón du khách với những chiếc đèn chùm lấp lánh và cầu thang trang nghiêm. Hãy lên tầng trên để đến phòng gương, được lát bằng đá nhập khẩu từ Ý, hoặc thưởng thức một buổi biểu diễn tại khán phòng 900 chỗ ngồi với những cột Corinthian cao vút và đèn chùm pha lê lộng lẫy. Các tour tham quan kéo dài 90 phút được tổ chức vào ban ngày, bao gồm cả một buổi biểu diễn trực tiếp ngắn trên sân khấu
