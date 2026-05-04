Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Công an TP.HCM.

Hai tập thể Công an TP.HCM nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ẢNH: THANH TUYỀN

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường khẳng định danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng và Nhà nước đối với những đóng góp thầm lặng nhưng vô cùng to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ.

Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) với truyền thống là lực lượng chủ công trên mặt trận phòng chống tội phạm, PC02 đã triệt phá hàng loạt băng nhóm tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, tội phạm "tín dụng đen" và công nghệ cao.

Đặc biệt, đơn vị đã khám phá thần tốc các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, trấn áp tội phạm đường phố, giữ gìn sự bình yên cho người dân. Trước đó, tại TP.Hà Nội, đơn vị đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trao tặng danh hiệu cao quý này nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự.

Đội Khám nghiệm hiện trường được ví như "chốt chặn khoa học" của hoạt động điều tra, các chiến sĩ Đội Khám nghiệm hiện trường luôn có mặt tại những hiện trường khắc nghiệt nhất. Bằng sự tỉ mỉ, khách quan và ứng dụng công nghệ hiện đại, đơn vị đã cung cấp những chứng cứ then chốt, giúp xử lý đúng người, đúng tội, không để xảy ra oan sai hay bỏ lọt tội phạm.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường tặng hoa cho các đơn vị ẢNH: THANH TUYỀN

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường đã trao danh hiệu danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho tập thể Đội Khám nghiệm hiện trường.

Ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh: "Đây không chỉ là niềm vinh dự to lớn của lực lượng Công an TP.HCM, mà còn là tự hào chung của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Đằng sau những thành tích đó là biết bao ngày đêm gian khổ, nguy hiểm, là sự hy sinh thầm lặng 'vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ' của các cán bộ, chiến sĩ".

Trong bối cảnh TP.HCM đang phát triển mạnh mẽ, yêu cầu về bảo đảm an ninh trật tự ngày càng cao, lãnh đạo thành phố bày tỏ tin tưởng lực lượng Công an TP.HCM tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.