Công an TP.HCM trao 99 thẻ căn cước cho những người từng 'vô danh'

Giữa TP.HCM năng động, nơi nhịp sống luôn hối hả, vẫn còn những phận đời lặng lẽ bị bỏ quên phía sau: người không nơi nương tựa, trẻ em cơ nhỡ, bệnh nhân tâm thần... Với họ, việc không có thẻ căn cước, giấy khai sinh là thiếu sót về thủ tục và là rào cản khiến họ khó tiếp cận y tế, giáo dục hay các chính sách an sinh cơ bản.



Những con người từng vô danh không giấu được sự hào hứng khi lần đầu được "gọi tên" đúng nghĩa ẢNH: THANH TUYỀN

"Trả lại tên" cho 99 nhân khẩu đặc biệt

Trong không gian lặng lẽ của Trung tâm Điều dưỡng tâm thần Tân Định (xã Bắc Tân Uyên, TP.HCM), những tấm thẻ căn cước và giấy khai sinh lần lượt được trao tận tay người nhận. Với nhiều người, đó không chỉ là giấy tờ, mà là lần đầu tiên trong đời họ có một cái tên được xác nhận chính thức.

Bộ Công an thực hiện thủ tục cấp lại danh tính cho những nhân khẩu đặc biệt ẢNH: THANH TUYỀN

Tại trung tâm này, 99 trường hợp đặc thù đã được trao giấy khai sinh, 31 người được cấp thẻ căn cước, và 99 hồ sơ khác được tiếp nhận ngay tại chỗ. Trong số những người được trao thẻ căn cước lần này, có ông Đỗ Văn Huệ (68 tuổi), người đã gắn bó với trung tâm suốt 13 năm.

Được đại diện cho gần 1.500 bệnh nhân chia sẻ trong ngày đặc biệt, ông không giấu được sự xúc động. "Tôi chưa từng nghĩ có ngày mình có đầy đủ giấy tờ, có tên tuổi rõ ràng như hôm nay...", ông Huệ nghẹn lại.

Với ông Huệ và nhiều người ở đây, tấm thẻ căn cước, giấy khai sinh không chỉ là giấy tờ, mà là lần đầu tiên họ được công nhận, được gọi đúng tên, được sống với đầy đủ quyền lợi của một công dân.

Ông Huệ gửi lời cảm ơn đến lực lượng Công an TP.HCM và các cán bộ trung tâm, những người đã âm thầm đồng hành, chăm sóc và giúp họ tìm lại chính mình sau nhiều năm lặng lẽ.

Ông Đỗ Văn Huệ được làm thủ tục cấp lại thẻ căn cước ẢNH: THANH TUYỀN

Đằng sau những con số ấy là một quá trình xác minh kéo dài, tỉ mỉ và đầy kiên nhẫn. Ông Nguyễn Văn Vũ, Phó giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, cho biết giấy khai sinh là nền tảng pháp lý đầu tiên để xác lập quyền công dân.

"Với những người ở đây, đó không chỉ là một thủ tục hành chính, mà là cánh cửa mở ra cơ hội được chăm sóc, được bảo vệ và được thừa nhận", ông Vũ nói.

Cấp thẻ căn cước là một "bài toán khó"

Theo thượng tá Võ Hồng Bào, Phó trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06 Công an TP.HCM), việc xác lập danh tính cho các trường hợp đặc thù là một "bài toán khó". Nhiều người không có giấy tờ gốc, thông tin rời rạc, thậm chí không thể tự khai báo. Mỗi hồ sơ là một hành trình lần tìm lại danh tính từ những manh mối rất nhỏ.

"Đây là quá trình đòi hỏi sự thận trọng, chính xác và kiên trì. Hiện tại, trung tâm vẫn còn hơn 500 trường hợp cần tiếp tục xác minh", thượng tá Võ Hồng Bào cho biết.

Thượng tá Võ Hồng Bào, Phó trưởng Phòng PC08 Công an TP.HCM chia sẻ tại chương trình ẢNH: THANH TUYỀN

Phía sau sự kiện trao giấy tờ là nỗ lực phối hợp giữa công an, ngành tư pháp, y tế và chính quyền địa phương. Không chỉ dừng lại ở việc cấp giấy, các đơn vị còn đặt mục tiêu lâu dài: đảm bảo mọi người dân, kể cả những hoàn cảnh đặc biệt nhất, đều có đầy đủ quyền lợi cơ bản.

Ông Nguyễn Văn Vũ, Phó giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM cùng đại diện lãnh đạo PC06 Công an TP.HCM trao thẻ căn cước ẢNH: THANH TUYỀN

Những tấm thẻ căn cước nhỏ bé ấy mang ý nghĩa rất lớn lao: trả lại tên, trả lại quyền công dân, và mở ra cơ hội để những con người từng bị lãng quên được bước trở lại với cuộc sống đúng nghĩa.

Kết thúc buổi lễ, lãnh đạo Sở Tư pháp đề nghị các đơn vị không dừng lại ở con số 99. Đối với những trường hợp vướng mắc, Sở Tư pháp sẽ luôn đồng hành, tháo gỡ kịp thời để "trả lại tên" cho tất cả những phận đời còn lại tại đây, giúp họ sớm được tiếp cận đầy đủ các chế độ chăm sóc của nhà nước.