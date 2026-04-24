Công an TP.HCM ưu tiên cấp định danh điện tử cho học sinh cuối cấp

Nhằm hình thành tư duy số và tạo thuận lợi tối đa trong các thủ tục hành chính, Công an TP.HCM đang đẩy mạnh cấp thẻ căn cước và tài khoản định danh điện tử (VNeID) mức độ 2 cho học sinh từ 6 đến 14 tuổi. Đặc biệt, nhóm học sinh sắp bước vào các kỳ thi quan trọng năm 2026 sẽ được ưu tiên tối đa.

Cụ thể, Công an TP.HCM đang tổ chức cấp thẻ căn cước cho 100% học sinh trong độ tuổi thi tốt nghiệp năm 2026 (sinh năm 2008, 2011), đảm bảo các học sinh có thẻ căn cước để xác minh danh tính khi làm thủ tục thi tốt nghiệp.

Đối với các học sinh chưa có thẻ căn cước và tài khoản định danh mức 2, đề nghị phụ huynh đưa con, em đến 59 điểm cấp thẻ căn cước trên địa bàn TP.HCM để thu nhận hồ sơ làm thẻ căn cước kèm tài khoản định danh. Lực lượng công an sẽ ưu tiên đội ngũ để cấp sớm, tránh ảnh hưởng gián đoạn việc học tập của học sinh.

Theo đại diện Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) - Công an TP.HCM, việc cấp thẻ căn cước và tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho trẻ em từ 6 đến 14 tuổi đem lại nhiều lợi ích thiết thực. Thay vì phải mang theo nhiều loại giấy tờ truyền thống như giấy khai sinh hay thẻ bảo hiểm y tế, thông tin của các em sẽ được tích hợp đồng bộ. Điều này không chỉ giúp giảm lệ phí khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến mà còn hỗ trợ đồng bộ dữ liệu học tập, đặt nền móng cho công dân số tương lai.

PC06 nhấn mạnh mục tiêu cấp căn cước cho 100% học sinh trong độ tuổi thi tốt nghiệp năm 2026 (các em sinh năm 2008 và 2011). Việc có thẻ căn cước kịp thời sẽ giúp các em thuận lợi trong khâu xác minh danh tính khi làm thủ tục thi tốt nghiệp. Để hỗ trợ nhóm đối tượng này, lực lượng công an sẽ ưu tiên xử lý hồ sơ sớm, sắp xếp nhân lực để không gây gián đoạn việc học tập của các em.

Phụ huynh cần chuẩn bị gì khi đi làm định danh điện tử ?

Để quá trình đăng ký diễn ra nhanh chóng, Công an TP.HCM lưu ý phụ huynh một số điểm. Cụ thể, phải mang theo điện thoại có sẵn ứng dụng VNeID đang hoạt động (đã kích hoạt tài khoản của phụ huynh). Đồng thời, mang theo thẻ căn cước của phụ huynh và trẻ (nếu có).

Về địa điểm thực hiện, trẻ từ 6 - 14 tuổi chưa có thẻ căn cước thì phụ huynh đưa trẻ đến 59 điểm cấp thẻ căn cước trên toàn địa bàn TP.HCM.

Trường hợp trẻ đã có thẻ căn cước nhưng chưa có định danh điện tử thì có thể thực hiện tại 168 đơn vị công an cấp xã để được hỗ trợ cấp tài khoản mức độ 2.

Cách kích hoạt tài khoản định danh điện tử

Cách thức kích hoạt tài khoản sau khi đăng ký, sau khi nhận được tin nhắn thông báo từ cơ quan công an, phụ huynh thực hiện 3 bước:

Bước 1: Truy cập ứng dụng VNeID hoặc trang web chính thức https://vneid.gov.vn

Bước 2: Chọn mục "Kích hoạt tài khoản định danh điện tử".

Bước 3: Nhập số định danh của trẻ và số điện thoại của người đại diện (số đã đăng ký với cơ quan công an) rồi gửi yêu cầu.

Nhằm phục vụ tốt nhất quyền lợi của người dân, Công an TP.HCM đã chỉ đạo các điểm cấp thẻ căn cước và công an cấp xã tổ chức làm việc ngoài giờ. Phụ huynh có thể sắp xếp thời gian linh hoạt để đưa con em đi thực hiện thủ tục mà không lo ảnh hưởng đến lịch học chính khóa.