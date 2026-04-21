Theo quy định mới nhất tại Thông tư 14/2026/TT-BCA của Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Công an (ban hành ngày 3.2.2026), quy trình kiểm soát an ninh hàng không đối với hành khách là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã có những siết chặt đáng lưu ý. Nhóm hành khách có 2 quốc tịch phải sử dụng đúng hộ chiếu khi bay nội địa, coi chừng bị từ chối làm thủ tục vì dùng "sai" hộ chiếu khi bay nội địa.

Hành khách lưu ý kiểm tra hộ chiếu, giấy tờ tùy nhân trước khi bay ẢNH: ĐỘC LẬP

Cụ thể, khi thực hiện các chuyến bay nội địa trong lãnh thổ Việt Nam, hành khách bắt buộc phải sử dụng đúng cuốn hộ chiếu đã dùng để làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam trước đó. Việc sử dụng thay thế bằng một cuốn hộ chiếu khác (dù cùng sở hữu) sẽ bị coi là không hợp lệ tại cửa an ninh.

Tình trạng "dở khóc dở cười" thường xảy ra nhất với nhóm hành khách có 2 quốc tịch. Quy tắc vàng cần nhớ hiện nay là: Nhập cảnh bằng hộ chiếu nào thì bay nội địa bằng hộ chiếu đó.

Phải đồng nhất hộ chiếu nhập cảnh và hộ chiếu bay

Theo Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Công an, để tránh rủi ro bị từ chối bay, hành khách cần đặc biệt lưu ý khâu đặt vé.

Cụ thể, tên trên vé phải khớp với hộ chiếu nhập cảnh: Nếu bạn nhập cảnh bằng hộ chiếu Việt Nam, vé máy bay phải đặt theo tên Việt Nam. Nếu nhập cảnh bằng hộ chiếu nước ngoài, vé phải theo tên trên hộ chiếu đó.

Hệ quả của việc sai lệch đó là tại quầy check-in hoặc cửa an ninh, nếu hộ chiếu xuất trình không trùng khớp với dữ liệu nhập cảnh hoặc tên trên vé, hành khách sẽ bị từ chối làm thủ tục bay. Lúc này, phương án duy nhất là phải mua vé mới đúng thông tin, mất tiền và gián đoạn hành trình.

Hành khách có 2 quốc tịch cần nắm rõ quy định về việc sử dụng hộ chiếu khi bay các tuyến nội địa tại Việt Nam ẢNH: ĐỘC LẬP

Ví dụ bà Nguyễn Thanh Hà (có hai quốc tịch Việt Nam và Mỹ, tên trên hộ chiếu Mỹ là Nguyen Julia). Nếu bà Hà dùng hộ chiếu Việt Nam để nhập cảnh vào Việt Nam thì vé máy bay nội địa phải đặt tên Nguyễn Thanh Hà.

Nếu bà Nguyễn Thanh Hà dùng hộ chiếu Mỹ tên Nguyen Julia để nhập cảnh thì vé máy bay phải đặt tên Nguyen Julia.

Lưu ý, nếu bà Hà nhập cảnh bằng hộ chiếu Việt Nam nhưng lại đặt vé theo tên Nguyen Julia thì sẽ bị từ chối bay ngay lập tức.

Để hành trình diễn ra suôn sẻ, hành khách nên kiểm tra kỹ cuốn hộ chiếu mình đã đóng dấu nhập cảnh ngay khi lên kế hoạch đặt vé máy bay nội địa.

Những lỗi hộ chiếu có thể từ chối lên máy bay

Theo Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, việc chủ động kiểm tra không chỉ giúp bạn bảo vệ quyền lợi cá nhân mà còn giúp giảm áp lực cho hệ thống an ninh hàng không, tránh những tranh cãi không đáng có tại sân bay trong các mùa cao điểm.

Ngoài ra, có những lỗi hay sai lầm tưởng nhỏ trên hộ chiếu có thể khiến hành khách gặp phải sự cố khi xuất cảnh hoặc nhập cảnh vào các quốc gia khác, thậm chí có thể bị từ chối lên máy bay cần lưu ý.

Cụ thể, một trong những nguyên nhân phổ biến khiến hành khách bị từ chối xuất cảnh hoặc nhập cảnh là hộ chiếu bị hư hỏng, trầy xước có thể làm giảm tính hợp lệ của hộ chiếu. Khi hộ chiếu bị hư hỏng, hệ thống kiểm tra của sân bay có thể không quét được thông tin, dẫn đến việc hành khách không thể làm thủ tục xuất cảnh hoặc nhập cảnh.

Hành khách xếp hàng chờ làm thủ tục bay ở sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất ẢNH: ĐỘC LẬP

Ngoài ra, hành khách lưu ý về thời hạn hiệu lực của hộ chiếu. Nhiều quốc gia yêu cầu hộ chiếu có hiệu lực ít nhất 6 tháng kể từ ngày nhập cảnh. Ngay cả khi hộ chiếu của du khách vẫn còn hạn, nếu chỉ còn 4 - 5 tháng, hành khách vẫn có thể bị từ chối nhập cảnh hoặc không được cấp visa.

Một lưu ý nữa là hộ chiếu không còn trang trống để đóng dấu nhập cảnh hoặc xuất cảnh, khách có thể gặp phải sự cố khi nhập cảnh hoặc xuất cảnh. Trước khi bay mọi người nên kiểm tra kỹ các trang trong hộ chiếu, tránh việc bị từ chối làm thủ tục vì dùng "sai" hộ chiếu khi bay nội địa.