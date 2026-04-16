Cẩn thận bị 'ngâm' hồ sơ hộ chiếu vì nhầm giữa cấp lần đầu và cấp lại

Ngày 16.4, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA08) - Công an TP.HCM cho biết một trong những lý do phổ biến khiến hồ sơ làm hộ chiếu trực tuyến bị thông báo "Bổ sung" là do người dân đang giữ hộ chiếu cũ còn hạn nhưng chưa nộp lại cho cơ quan chức năng.

PA08 đưa ra những lưu ý giúp người dân tránh việc bị yêu cầu bổ sung hồ sơ nhiều lần khi làm lại hộ chiếu, đặc biệt là quy định về việc nộp lại hộ chiếu cũ còn hạn và cách chọn loại hình cấp đổi khi làm hộ chiếu trên cổng dịch vụ công.

Nộp hộ chiếu cũ bằng cách nào?

Theo PA08, sau khi thực hiện thao tác trên Cổng dịch vụ công, người dân cần gửi quyển hộ chiếu cũ còn hạn đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh bằng một trong hai cách. Đó là nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan xuất nhập cảnh nơi nộp hồ sơ; hoặc gửi qua bưu điện - đây là phương thức được khuyến khích.

PA08 lưu ý người dân cần ghi chính xác địa chỉ cơ quan, bên ngoài bì thư ghi rõ mã số hồ sơ (ví dụ: G01.899.108-…) và số điện thoại liên hệ để cán bộ đối soát.

Người dân phải nộp lại hộ chiếu sau khi nhận được thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ qua tin nhắn SMS hoặc email. Hoặc tự tra cứu trên Cổng dịch vụ công và thấy hệ thống ghi trạng thái yêu cầu cập nhật hồ sơ.

Các bước "Cập nhật" thông tin trên hệ thống

Bước 1: Đăng nhập vào Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Bước 2: Truy cập mục "Quản lý hồ sơ đã nộp".

Bước 3: Kiểm tra lý do bổ sung và nhấn chọn nút "Cập nhật".

Bước 4: Điền thông tin còn thiếu, sau đó nhấn "Đồng ý và tiếp tục".

Bước 5: Rà soát lại toàn bộ và chọn "Nộp hồ sơ" để hoàn tất lệnh cập nhật.

Sai lầm phổ biến: Nhầm lẫn giữa "Cấp lần đầu" và "Cấp lại"

Đại diện PA08 nhấn mạnh, rất nhiều công dân đang hiểu sai khái niệm dẫn đến chọn sai mục đề nghị trên cổng dịch vụ công khi làm hộ chiếu.

Theo đó nhiều người cho rằng hộ chiếu đã hết hạn từ lâu, hoặc trước đây dùng căn cước công dân nay đã đổi sang thẻ căn cước gắn chip thì tính là làm "lần đầu". Có người lại nghĩ trước đây nộp hồ sơ giấy, nay nộp online thì là "lần đầu".

"Tất cả các trường hợp đã từng được cấp hộ chiếu trước đây đều là cấp lại, không phải cấp lần đầu", đại diện PA08 Công an TP.HCM khẳng định.

PA08 cũng hướng dẫn cách chọn đúng nội dung đề nghị. Đối với hộ chiếu cũ còn hạn: Chọn "Cấp lại hộ chiếu do hộ chiếu cũ sắp hết hạn". Người dân phải nhập số hộ chiếu gần nhất và thực hiện nộp lại hộ chiếu này.

Đối với hộ chiếu cũ đã hết hạn: Chọn "Cấp lại hộ chiếu do hộ chiếu cũ hết hạn". Công dân chỉ cần nhập số hộ chiếu cũ gần nhất trên hệ thống.

Nếu bị mất hoặc hư hỏng: Chọn "Cấp lại hộ chiếu do bị mất/hư hỏng". PA08 lưu ý trường hợp này bắt buộc phải tải mẫu đơn trình báo mất/hư hỏng hộ chiếu lên mục "Thành phần hồ sơ".

Để việc làm lại hộ chiếu diễn ra nhanh chóng, tránh mất thời gian đi lại, người dân cần xác định chính xác tình trạng hộ chiếu hiện tại của mình trước khi bắt đầu kê khai. Sau khi nộp, phải chủ động kiểm tra tình trạng hồ sơ mỗi ngày để xử lý ngay nếu có yêu cầu bổ sung.

Trong trường hợp có thắc mắc hoặc chưa rõ các bước thực hiện, người dân nên liên hệ trực tiếp với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh để được hướng dẫn chính xác, tránh nghe theo các dịch vụ "cò mồi" bên ngoài.