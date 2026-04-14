Công an TP.HCM truy tìm danh tính 'bố già' tử vong trong quán cà phê

Ngày 14.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang thụ lý, điều tra vụ việc người đàn ông tử vong chưa rõ nguyên nhân xảy ra tại một quán cà phê trên địa bàn, đồng thời phát thông báo truy tìm danh tính nạn nhân. Người dân xung quanh quán cà phê này thường gọi nạn nhân là "bố già".

Người đàn ông được gọi là "bố già" tử vong chưa rõ nguyên nhân ẢNH: CACC

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ sáng 2.4, chị N.T.L (40 tuổi, quê Nghệ An, tạm trú tại TP.HCM) đang ngủ trong phòng, phía sau quán cà phê K.Đ.Q (quốc lộ 13, phường Hiệp Bình) thì được người dân gõ cửa báo tin có người đàn ông nằm bất tỉnh trong khu vực quán.

Ra kiểm tra, chị L. phát hiện người đàn ông là nhân viên trông coi quán, nằm bất động trên sàn nên gọi cấp cứu. Tuy nhiên, khi nhân viên y tế đến kiểm tra, nạn nhân được xác định đã tử vong.

Làm việc với cơ quan chức năng, chị L. cho biết mới nhận chuyển nhượng quán cà phê khoảng 2 tháng. Người đàn ông này đã sinh sống, làm việc tại quán từ trước nên chị tiếp tục giữ lại làm việc nhưng không rõ lai lịch, và nghe nhiều người hay gọi "bố già".

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đề nghị ai biết thông tin liên quan đến nạn nhân liên hệ cơ quan công an để phối hợp xác minh.

Mọi thông tin cung cấp về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (số 9 Xa lộ Hà Nội, phường Tăng Nhơn Phú) hoặc liên hệ điều tra viên Nguyễn Huy Duân theo số điện thoại 0829.454.646.