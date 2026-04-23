Công an TP.HCM đảm bảo 100% học sinh có CCCD trước kỳ thi tốt nghiệp 2026

Chiều 23.4, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, thượng tá Hồ Thị Lãnh, Phó trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an TP.HCM) chia sẻ về việc cấp CCCD cho trẻ em, học sinh; kích hoạt SIM chính chủ và "tìm lại danh tính" cho nhân khẩu đặc biệt.

Ở TP.HCM vẫn còn những mảnh đời "vô danh" vì thất lạc giấy tờ hàng chục năm. Với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, Công an TP.HCM đã chủ động "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để rà soát hơn 3.000 trường hợp đặc thù.

Kết quả, đã trao tặng "tấm giấy thông hành cuộc đời" cho hơn 1.800 người qua giấy khai sinh và hơn 1.100 thẻ CCCD.

Đẩy mạnh cấp CCCD: Điều kiện quan trọng cho học sinh dự thi tốt nghiệp

Bên cạnh đó là bước chuẩn bị cho thế hệ công dân số tương lai thông qua việc cấp CCCD cho trẻ em và học sinh.

Theo thượng tá Lãnh, Công an TP.HCM dồn lực triển khai cấp thẻ CCCD kèm tài khoản định danh điện tử mức 2 cho trẻ từ 6 đến 14 tuổi.

Việc này không chỉ thay đổi hình thức giấy tờ, mà là một cuộc cách mạng về thủ tục: giấy khai sinh, thẻ BHYT giấy sẽ dần được thay thế bằng dữ liệu số trên VNeID.

Đặc biệt, các em học sinh sinh năm 2008 và 2011, Công an TP.HCM đang ưu tiên tối đa lực lượng tại 59 điểm cấp thẻ để đảm bảo 100% các em có CCCD trước kỳ thi tốt nghiệp năm 2026.

Đây là "tấm vé" quan trọng giúp các em xác thực danh tính nhanh chóng, không làm gián đoạn việc học tập và thi cử.

Thượng tá Hồ Thị Lãnh thông tin về việc cấp CCCD cho trẻ em, học sinh và kích hoạt SIM chính chủ ẢNH: UYỂN NHI

Kích hoạt SIM chính chủ: Ngăn chặn lừa đảo

Cuối cùng, để bảo vệ vững chắc danh tính số, chính là chiến dịch "kích hoạt SIM chính chủ". Phối hợp cùng các nhà mạng lớn, Công an TP.HCM đang quyết liệt làm sạch dữ liệu thuê bao, đối soát trực tiếp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Mục tiêu là loại bỏ SIM rác - nguồn cơn của các cuộc gọi lừa đảo, tin nhắn rác - để bảo vệ tài sản và uy tín của người dân.

Công an TP.HCM sẽ phối hợp với các nhà mạng để bố trí nhân sự hỗ trợ trực tiếp tại công an cấp xã để người dân có thể chuẩn hóa thông tin SIM ngay khi đi làm thủ tục hành chính, đảm bảo sự thuận tiện nhất.

Theo thượng tá Lãnh, 4 trụ cột quan trọng đang được triển khai đồng bộ nhằm xây dựng một hệ sinh thái công dân số toàn diện: "Nhân văn - Hiện đại - An toàn".

Công an TP.HCM mong muốn mỗi người dân hãy cùng đồng hành, chủ động đăng ký định danh và chuẩn hóa thông tin cá nhân.